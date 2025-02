Dirigente chama o Real Madrid de 'chorão' e diz que Barcelona pode ser condenado por corrupção

O presidente de La Liga, entidade responsável pela organização do Campeonato Espanhol, Javier Tebas, deu declarações fortes a respeito dos dois principais clubes do país, Real Madrid e Barcelona. O dirigente contestou as recentes reclamações do Real contra a arbitragem na competição nacional e disse que o Barcelona deve ser condenado por escândalos de corrupção envolvendo o comitê de arbitragem da Espanha.

"Tivemos muita polêmica de arbitragem nas últimas semanas. Do nível federativo não se busca nenhuma solução. Todos os clubes reclamam, mas em Madri colocam o foco nisso. É uma história agressiva e manipulada", afirmou Tebas em entrevista ao The Objective.

"Conheço muitos torcedores do time que não concordam com o Real Madrid, que é um clube chorão, choram todo dia. Choram no final de semana, vão chorar no fim de semana seguinte e é tudo culpa de uma conspiração", criticou o dirigente.

O mandatário de La Liga, que curiosamente se declara torcedor do Real, ainda fez duras críticas ao presidente do clube, Florentino Pérez. "O futebol de Florentino engana as pessoas. Representa o futebol oligárquico, representa apenas o futebol dos ricos."

"Ele quer decidir tudo, o dinheiro que é distribuído. Meu (lado) torcedor do Real Madrid está hibernando, mas de vez em quando fico inflado. Uma parte dos torcedores do Real comete o erro de venerar tudo o que Florentino faz, de dizer que está tudo bem. Os torcedores deveriam ter uma opinião independente. Fico feliz quando o Real Madrid vence. Fiquei muito feliz quando ganhou a Liga dos Campeões. Sou madridista, não florentinista."

Sobre o Barcelona, Tebas disse acreditar que o clube possa ser condenado, mas que não poderia ser rebaixado no Campeonato Espanhol por casos recentes de corrupção. O time catalão foi indiciado em 2023 por pagamentos de subornos de mais de 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões, na cotação atual) para empresas ligadas ao então vice-presidente do comitê de arbitragem espanhol, José María Enríquez Negreira.

"Acreditamos que existem indícios e provas para que o Barcelona seja condenado por corrupção desportiva num julgamento oral sobre a questão Negreira. Se o Barça fosse condenado, não poderíamos rebaixá-lo porque o prazo expiraria, não sou eu que invento as leis", disse Tebas.