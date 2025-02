Antony faz bela assistência em vitória do Bétis, mas é expulso no fim do jogo

Depois de experimentar algumas de suas piores temporadas no Manchester United, Antony começou seu empréstimo ao Real Bétis em alta e, neste domingo, desencantou. Em partida contra o Getafe fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro fez uma bela jogada partindo de seu campo de defesa e deixou Isco em plena condição para marcar o primeiro gol da vitória no duelo.

Essa foi a quinta participação em gols do atacante em seis jogos pelo clube, todos como titular. Ele marcou contra Celta de Vigo, Gent e Real Sociedad, contra quem também deu um passe decisivo. A diferença para seu tempo em terras inglesas é gritante. Para efeito de comparação, Antony só participou de 14 compromissos do United na temporada, a grande maioria como reserva, e marcou apenas um gol, contra o Barnsley.

O Bétis luta para ficar com uma vaga na Liga Conferência da Uefa de 2025-26, competição em que o clube também participa em 2024-25 e enfrenta o Vitória de Guimarães, de Portugal, nas oitavas de final, em 6 e 13 de março. O ponta, provavelmente, começará como titular. Caso levantem o troféu, seria o primeiro título internacional da história da equipe.

O bom desempenho não só aumenta as chances de Antony ser mais aproveitado no Manchester United quando retornar como também o coloca no páreo de uma vaga na próxima convocação da seleção brasileira, em 7 de março, para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. No ciclo do Mundial de 2022, ele era um dos mais fortes na parte ofensiva, mas perdeu espaço com a má fase na Inglaterra.

O gol contra o Getafe com assistência do atacante, surgiu de um contra-ataque logo aos 17 do primeiro tempo. Juan Bernat, da esquerda, tentou um passe para a meia lua, mas a zaga interceptou e acionou Antony no lado direito de ataque dos visitantes.

Ele ganhou na corrida de Diego Rico e Omar Alderete, avançou até o campo adversário, cortou para o meio e encontrou Isco na entrada da grande área. O meio-campista espanhol, ex-Real Madrid, limpou a marcação e chutou no canto direito de David Soria para marcar.

A partida terminou com vitória do Bétis por 2 a 1 e Antony ainda foi expulso aos 49 do segundo tempo por uma falta durante pressão do Getafe. O resultado faz com que a equipe do brasileiro chegue aos 35 pontos em 25 jogos e iguale o atual sexto colocado, Rayo Vallecano, na tabela, mas ainda não o ultrapassa. Isso porque os dois empatam no confronto direto, mas o clube de Madrid leva vantagem no saldo de gols.