Red Bull Bragantino vence a Ponte Preta, avança e Palmeiras vai às quartas

O Red Bull Bragantino conquistou a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, ao vencer por 2 a 0 a Ponte Preta, neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela decisiva 12ª rodada.

O time de Bragança Paulista terminou na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos, um atrás do Santos (18). Os dois vão se enfrentar em jogo único na Vila Belmiro.

De outro lado, a derrota tirou a vaga da Ponte Preta, que terminou com 22 pontos no Grupo D, um atrás de São Bernardo e Palmeiras, que farão o jogo único pelas quartas. O time de Campinas deixa a competição com a quarta melhor campanha em pontos.

A surpresa inicial foi a escalação do Red Bull Bragantino, definido pelo técnico Fernando Seabra com quatro atacantes e apenas dois volantes. Era sinal da disposição de ir ao ataque desde o início. Logo na saída de bola já ameaçou e com um minuto abriu o placar. Após escanteio, a defesa rebate e a bola ficou com Isidro Pitta. Ele recuou para Jhon John que bateu forte, contando com o desvio de cabeça do zagueiro da Ponte Preta Sérgio Raphael, atrapalhando a defesa de Digo Silva.

Aos cinco minutos, mais problema para o time da casa. O experiente Artur sentiu uma lesão muscular na perna esquerda e pediu para sair. O garoto João Gabriel entrou em seu lugar, finando improvisado na lateral-esquerda, porque é lateral direito.

Esta mudança desequilibrou o sistema de marcação da Ponte Preta, principalmente pelo lado direito onde Vinicinho aparecia no mano-a-mano com o zagueiro Saimon. Aos 22 minutos os dois trombaram e o árbitro Flávio Rodrigues Alves considerou uma 'forçada' do atacante, que foi advertido com o cartão amarelo.

Cinco minutos depois, outro choque deles, desta vez de corpo e o árbitro marcou o pênalti sob os protestos dos pontepretanos alegando um tranco de ombro. Na cobrança, Lucas Evangelista deslocou o goleiro Diogo Silva, que caiu do lado esquerdo e viu a bola, mansamente, entrar do outro lado aos 29 minutos.

Obrigado a sair da defesa, Alberto Valentim mexeu na Ponte Preta, tirando o zagueiro Sérgio Raphael para a entrada do atacante Bruno Lopes. Com isso, abriu mão do esquema tático com três zagueiros. Acostumada a ser reativa (defender-se para depois atacar) o time campineiro ameaçou em dois chutes de fora da área de Lucas Cândido, ambos espalmados pelo goleiro Cleiton. Curiosamente, o primeiro tempo terminou com a Ponte Preta tendo 61% de posse de bola contra 39% do Bragantino.

No segundo tempo só restava à Ponte Preta ser ofensiva. Voltou com Pedro Vilhena no lugar de Serginho no meio-campo e tentou fazer pressão, mas sem levar perigo ao goleiro Cleiton.

Aos 30 minutos, Alberto Valentim arriscou tudo, com mais duas trocas. Entraram o lateral Luiz Felipe no lugar de Maguinho e o atacante Victor Andrade na vaga do zagueiro Saimon. Mas pouco adiantou.

Mesmo assim, a torcida da casa se entusiasmou aos 35 minutos soltando seu grito de gol. É que, naquele momento, o Mirassol marcava o segundo gol e ia empatado por 2 a 2 com o Palmeiras. Este resultado deixaria a Ponte Preta classificada. O problema é que depois o Palmeiras marcou o terceiro gol e venceu por 3 a 2, ficando com a segunda posição no Grupo D. Fim de esperança, mesmo porque o placar não mudou em Campinas.

No meio de semana os dois times vão estrear na primeira fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, a Ponte Preta vai pegar o Concórdia, em Santa Catarina. Na quinta-feira, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Sousa, na Paraíba.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

PONTE PRETA - Diogo Silva; Saimon (Victor Andrade), Emerson e Sérgio Raphael (Bruno Lopes); Maguinho (Luiz Felipe), Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho (Pedro Vilhena) e Artur (João Gabriel); Everton Brito e Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Eduardo Santos, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Laquintana (Gustavinho), Jhon Jhon, Isidro Pitta (Thiago Borbas) e Vinicinho (Fernando). Técnico: Eduardo Seabra.

GOLS - Jhon Jhon, a 1, e Lucas Evangelista, pênalti, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maguinho e Emerson (Ponte Preta). Vinicinho, Gustavinho, Eduardo Santos e Guilherme Lopes e Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 198.120,00.

PÚBLICO - 8.695 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).