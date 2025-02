Lucas defende comissão técnica do São Paulo após vitória sobre o São Bernardo

O atacante Lucas defendeu a comissão técnica do São Paulo neste domingo após a vitória sobre o São Bernardo por 3 a 1 e a classificação em primeiro lugar do Grupo C para as quartas de final do Campeonato Paulista. O time enfrenta o Novorizontino no MorumBis.

O jogador voltou a dizer que a instabilidade apresentada pelo time, que voltou a vencer após cinco jogos, no Paulista não é culpa da comissão técnica, comandada pelo técnico Luis Zubeldía. "É nossa culpa", afirmou o jogador, ainda em campo, à TNT.

Para ele, é difícil encontrar explicação clara para os altos e baixos apresentados pelo São Paulo. "Nosso desempenho, nossa concentração, nosso foco no jogo", disse Lucas, citando alguns fatores que podem ter influído na campanha do time até aqui. Lucas, porém, fez questão de ressaltar que o Paulista é um campeonato muito difícil. Ele afirmou ainda que Santos e Palmeiras também enfrentaram dificuldades. "Só Corinhtians despontou", disse ele, acrescentando que o importante foi a classificação em primeiro lugar, o que garante jogar no MorumBis.

Lucas afirmou também que não gosta de ficar preso em um setor do campo e que se sente bem jogar na parte central. "Onde o treinador me colocar eu vou meu melhor", afirmou ele. "Ele (Zubeldía) me dá liberdade na ponta esquerda e na ponta direita. Mas onde me sinto confortável é no meio", completou.

Contra o São Bernardo, Lucas tentou um gol de longa distância ao observar o goleiro adversário adiantado, mas o chute saiu sem direção, além de mandar uma bola na trave e dar uma assistência para o terceiro gol de André Silva. O gol, porém, foi anulado por impedimento do atacante após intervenção do VAR.