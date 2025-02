Bicampeão diz que derrota para brasileiro na Argentina quase o tirou do Rio Open

Após se sagrar bicampeão do Rio Open, Sebastian Baez revelou que quase desistiu de competir na capital fluminense, nesta semana. O tenista argentino disse que estava desanimado em razão de seguidas derrotas no circuito, incluindo um duro revés para Thiago Wild na semana passada, pelas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires, diante de sua torcida.

"Não estava certo de que viria jogar aqui no Rio, pelos resultados que estava tendo, após a derrota para Thiago Wild em Buenos Aires", disse o argentino, que atribuiu sua vinda à uma decisão do técnico Sebastian Gutierrez. "O Guti, meu treinador, disse para encarar a situação e continuar lutando, não importava qual fosse o resultado. Tinha que encarar a situação com valentia e trabalho. Essa foi a decisão que tomamos. Acabou que foi uma grande decisão do Guti."

Atual número 31 do mundo, Baez já foi o 18º do ranking da ATP em junho do ano passado. No entanto, viveu uma fase difícil após abandonar seu jogo na segunda rodada do US Open, em agosto. Ele acumulou uma série de oito derrotas consecutivas, uma das piores sequências de sua carreira.

O último revés aconteceu logo na estreia no Aberto da Austrália. Na sequência, surpreendeu ao optar por um Challenger, torneio de nível abaixo dos ATPs, para tentar se recuperar em Rosário, diante de sua torcida. Baez emplacou três vitórias seguidas e caiu na semifinal para o boliviano Hugo Dellien.

Foi o suficiente para o argentino recuperar parte de sua confiança antes de jogar no ATP 250 de Buenos Aires. Em solo local, contudo, ele venceu apenas uma partida. E, nas oitavas, foi eliminado por Wild, o que desanimou Baez para a sequência de torneios no saibro.

No Jockey Club Brasileiro, ele precisou de três sets para vencer nas oitavas e na semifinal. Na decisão, o triunfo foi obtido em sets diretos. "Não esperava ganhar fácil (na final), só estava focado no ponto a ponto e nos momentos do jogo em que jogava melhor que ele, buscando todo o tempo seguir tentando propor o jogo."

Foi o sétimo título do argentino de 24 anos. Seis deles foram conquistados no saibro, quatro na América do Sul. Agora ele soma 10 vitórias consecutivas no Rio Open. No geral, se tornou o tenista com o maior número de vitórias no saibro desde 2022, com retrospecto de 73 triunfos e 36 derrotas, superando nomes como o norueguês Casper Ruud (71/22), o espanhol Carlos Alcaraz (69/11) e o alemão Alexander Zverev (63/20), eliminado nas quartas de final do Rio Open. Baez tem ainda sete troféus em nove finais disputadas.

TATUAGEM

Baez se tornou o primeiro bicampeão da chave de simples do Rio Open. A conquista do ano passado fizera o técnico Sebastian Gutierrez fazer uma promessa para a atual edição. Ele avisou a Baez que faria uma tatuagem do Cristo Redentor se o seu pupilo alcançasse a semifinal.

"Agora (com o título), a tatuagem vai ser um pouco maior. (Báez) É gigante. Não é tão alto, mas a capacidade de luta e o nível de jogador são impressionantes. Estou feliz por ele", celebrou o treinador, em entrevista ao canal SporTV, ainda na Quadra Guga Kuerten após a conquista do título.