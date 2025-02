Abel desabafa após vaga: 'No Brasil, todos entendem de futebol. O treinador que é o burro'

A sofrida classificação do Palmeiras para as quartas de final do Campeonato Paulista, após vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, fora de casa, neste domingo, serviu para o técnico Abel Ferreira desabafar sobre vários aspectos.

Um deles foi rebater as críticas direcionadas ao seu trabalho. "Já estou aqui há cinco anos. No Brasil, todos entendem de futebol. O treinador que é o burro. O resto são todos inteligentes", disse o treinador palmeirense em entrevista coletiva, ao explicar a escolha de jogadores para compor a equipe nas partidas.

O treinador também criticou o regulamento do campeonato, que deixa de fora da próxima fase equipes com 22 pontos acumulados na primeira fase. "Não é justo uma equipe com 22 pontos, quarta campanha no geral ficar fora. A Federação Paulista precisa repensar a forma de disputa do campeonato."

O Palmeiras volta a jogar pelo Paulistão no próximo fim de semana, quando terá pela frente o São Bernardo, com a decisão da vaga para a semifinal no estádio Primeiro de Maio, no ABC. A Federação anuncia hoje data e horário.