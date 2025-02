Fabinho adota cautela sobre Angileri e indica fim de contratações no Corinthians

O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, adotou um tom cauteloso ao comentar sobre a possível chegada do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Em entrevista concedida nesta segunda-feira na Federação Paulista de Futebol, durante o Conselho Técnico das quartas de final do Paulistão, o dirigente evitou confirmar qualquer avanço na negociação, mas indicou que o jogador está próximo de ser contratado.

"É um jogador que nos interessa, mas não consigo falar nada além disso. Há todo um processo que precisa acontecer e eu não posso falar sobre algo que ainda não é uma realidade. O fato é que a comissão técnica o conhece, nós temos um conhecimento também sobre ele. Esperamos que tudo isso possa finalizar para que a gente possa falar alguma coisa a respeito", afirmou Fabinho.

A possível chegada de Angileri, que já está no Brasil para realização de exames médicos, no entanto, não deve representar uma mudança na estratégia do Corinthians no mercado. O dirigente reforçou que o planejamento para a temporada já foi executado e que, salvo uma oportunidade pontual, o clube dificilmente buscará novas contratações antes do fechamento da janela de transferências.

"Enquanto a janela estiver aberta, há sempre uma expectativa por uma oportunidade. De fato, se for acontecer alguma movimentação, vai ser muito difícil. O presidente (Augusto Melo) tem falado sobre isso, já falei diversas vezes, que o nosso trabalho foi feito totalmente no ano de 2024, o esforço que foi feito para que essa equipe fosse formada, e o esforço que nós fizemos esse ano. O trabalho continua para a manutenção desse elenco", explicou.

A diretoria corintiana mantém o foco na reta decisiva do Campeonato Paulista e na fase preliminar da Copa Libertadores. Para Fabinho, a confiança no elenco atual é grande, e a expectativa é que o grupo demonstre dentro de campo que pode corresponder aos objetivos da temporada.

"O Corinthians está muito satisfeito com a linha que nós temos, dá ainda mais tranquilidade e confiança para que o trabalho continue sendo desenvolvido. Agora temos momentos decisivos: Libertadores, momento decisivo do Campeonato Paulista, para que essa equipe possa responder à expectativa que a direção e o torcedor esperam", destacou.

Além da possível chegada de Angileri, Fabinho também comentou sobre a situação do volante Charles, que tem futuro indefinido no clube. O jogador, que ficou um longo período afastado por lesão, atuou em oito partidas na temporada e desperta interesse do Ceará, clube onde jogou entre 2020 e 2021. "É um atleta que vem de um tempo longo de inatividade. O que for bom para o atleta e o Corinthians, vamos conversar. Algumas movimentações podem acontecer com esse intuito", concluiu.