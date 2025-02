Vasco confirma rescisão de contrato com o volante Zé Gabriel, ex-Corinthians

O Vasco oficializou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com o volante Zé Gabriel, que tinha vínculo com o clube até o fim de 2025. Em nota, o clube cruzmaltino agradeceu os serviços prestados pelo jogador e desejou sucesso na sequência de sua carreira.

Zé Gabriel, de 26 anos, foi formado nas categorias de base do Corinthians, mas se profissionalizou pelo Internacional, onde ganhou projeção antes de ser contratado pelo Vasco. Pelo time carioca, disputou 76 partidas e marcou dois gols.

No ano passado, sem espaço no elenco, o volante foi emprestado ao Coritiba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. De volta ao Vasco nesta temporada, chegou a ser utilizado em dois jogos pelo técnico Fábio Carille, mas não conseguiu se firmar e acabou sendo liberado.

A saída de Zé Gabriel faz parte da reformulação do elenco promovida pela diretoria, que busca manter apenas atletas que possam contribuir com o projeto para 2025. O clube segue no mercado em busca de reforços pontuais para fortalecer a equipe na sequência do ano.

Sem o volante no elenco, o Vasco já foca no clássico contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) ainda precisa confirmar o horário e o local da partida.