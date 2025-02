Pai de Marcelo Melo morre dois dias após tenista conquistar o Rio Open

Dois dias após a conquista do torneio de duplas do Rio Open, com Rafael Matos, Marcelo Mello encara uma dura dor. Morreu, nesta segunda-feira, o pai do tenista, Paulo Ernane Melo. A causa da morte não foi informada.

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) comunicou o falecimento em uma nota de pesar. "Neste momento de imensa dor, a CBT expressa suas mais sinceras condolências ao nosso querido atleta, Marcelo, e sua família, incluindo seus irmãos, o ex-tenista Ernane Melo e o técnico Daniel Melo", diz o texto.

Paulo Ernane Melo teve importante participação na formação de Marcelo no tênis. O patriarca incentivou os três filhos no esporte. Daniel deixou de atuar em 2008 e passou a ser técnico de Marcelo. "A Confederação, juntamente com a comunidade do tênis, se solidariza com a família Melo e presta todas as homenagens a Paulo Ernane Melo, que tanto contribuiu para o apoio e o sucesso de um dos maiores tenistas do Brasil", conclui a nota da CBT.

Melo comemorou o título no Rio há dois dias, mencionando as conquistas em Grand Slams. "Faz mais ou menos 18 anos que eu jogo duplas. Fui número 1 do mundo, ganhei Roland Garros e Wimbledon, mas igual a isso aqui não tem. Escutamos muita coisa. Tenho 41 anos e todo mundo ao meu redor sabe o quanto gosto de tênis e queria esse título. Fui muito esperto por escolher o Rafa para me mostrar o caminho das pedras. Já falaram que eu deveria ter parado, mas sou louco por tênis. Eu trago a experiência, e o Rafa traz a correria da juventude", celebrou.

Foi a sua terceira final de Rio Open. O veterano havia sido vice-campeão em 2023 e em 2014, com outros parceiros. Ao lado de Matos, enfim, alcançou o almejado troféu, se tornando o tenista em atividade com mais títulos nas duplas, empatando com o croata Mate Pavic - no total, o brasileiro soma 77 finais.