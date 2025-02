Corinthians busca superar tropeços para bater Universidad Central e avançar na pré-Libertadores

O Corinthians se reencontra com sua torcida Neo Química Arena nesta quarta-feira para jogo decisivo com o Universidad Central da Venezuela, às 21h30, pela volta da segunda fase da Libertadores. Após empate por 1 a 1 na ida, o time alvinegro precisa vencer para avançar à terceira fase da etapa preliminar. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga será decidida nas penalidades.

Para saírem vitoriosos de Itaquera, os comandados de Ramón Díaz vão precisar melhorar o nível de atuação. No duelo em Caracas, o time brasileiro demonstrou superioridade técnica, especialmente na jogada do gol de Carrillo, mas pecou nas finalizações e, ainda, diminuiu o ritmo no segundo tempo, permitindo ao adversário "gostar" do jogo e ir atrás do empate.

No domingo, o técnico Ramón Díaz iniciou com os titulares no banco diante do Guarani. Apesar de ser dono da melhor campanha do Paulistão e ter alcançado a classificação de maneira antecipada, o Corinthians chateou a torcida ao levar a virada do Guarani e precisou acionar seus principais jogadores em campo para ir atrás do empate, com Romero.

Ramón Díaz admite que a equipe caiu de rendimento, mas tem confiança na classificação. "Não fomos o Corinthians ali por um montão de fatores. Aquilo não pode acontecer nunca mais. Quarta-feira, aqui dentro, tem que ser um inferno e vai ser um inferno. Eles sabem o que podem dar e sabem o que está em jogo. É vida ou morte", comentou o treinador, em coletiva após o empate com o Guarani. "Na Copa Libertadores, você não pode dar mole. O grupo sempre responde, foi uma semana brava, muita cobrança, mas o grupo sabe e está consciente", concluiu.

Sem Raniele, lesionado, o técnico Ramón Díaz pode promover mudanças no esquema tático. O substituto natural seria Breno Bidon, que voltou ao time no jogo da Venezuela após participação no Sul-Americano Sub-20. Mas, com a necessidade de vencer, existe a chance de Talles Magno ganhar a vaga, e o time ir para o jogo com três atacantes.

Esta é a quarta vez que o Corinthians disputa a pré-Libertadores. Em 2011, o time alvinegro caiu para o modesto Tolima, da Colômbia, após perder por 2 a 0 fora, e empatar sem gols no Pacaembu. O confronto marcou a primeira eliminação de uma equipe brasileira na história na fase preliminar.

Em 2015, o Corinthians passou com tranquilidade por outro colombiano, o Once Caldas, vencendo por 4 a 0 em casa, e empatando por 1 a 1 na volta. Cinco anos depois, o time alvinegro voltou a cair na pré-Libertadores, desta vez para o Guaraní, do Paraguai. Na ida, os paraguaios venceram por 1 a 0. O Corinthians até triunfou por 2 a 1 na volta, em São Paulo, mas foi eliminado por conta do gol qualificado, critério de desempate à época.

Quem passar do confronto entre Corinthians e Universidad Central vai enfrentar o vencedor do duelo equatoriano entre Barcelona e El Nacional.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Hugo; Breno Bidon (Talles Magno), José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

UNIVERSIDAD CENTRAL - Miguel Silva; Kendrys Silva, Martínez, Simarra e Cumana; Gonzalez e Sole; Sosa, Zapata e Juan Cuesta; Ortiz. Técnico: Daniel Sasso.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).