Cavani perde 'gol mais feito da história' que custou vaga do Boca Juniors na Libertadores

Edinson Cavani desperdiçou, no último lance da partida contra o Alianza Lima, a chance de classificar o Boca Juniors para a terceira fase da pré-Libertadores. Sem goleiro, embaixo das traves, o atacante furou a bola, em um gol "praticamente feito", com a perna direita e caiu de joelhos, em desespero, no gramado de La Bombonera. Com a vitória por 2 a 1, a equipe argentina foi eliminada nos pênaltis da competição continental.

O lance aconteceu faltando um minuto para o final do segundo. Pela esquerda, Lautaro Blanco fez o cruzamento e a bola sobrou para Williams Alarcón. O meia colocou nos pés de Cavani, sozinho diante do gol. Quando tentou a finalização, o uruguaio furou com a perna direita, tentou acertar com a esquerda, mas não conseguiu mandar a bola para as redes. Além do artilheiro, que foi aos chão incrédulo pelo lance, Fernando Gago, técnico, do Boca, também ficou atônito.

"Temos que estar cientes de que no futebol você geralmente sempre perde. Trabalhamos para ganhar, mas poucas equipes conseguem isso ao longo do ano", disse o treinador, na entrevista coletiva, após a partida.

Nos pênaltis, o uruguaio ainda tentou se redimir, convertendo sua cobrança e se desculpando com a torcida xeneize na Bombonera, mas foi em vão. Alan Velasco chutou no meio do gol, no último pênalti, e Billy Viscarra, goleiro do Alianza Lima, defendeu com os pés para classificar a equipe peruana - que acertou suas cinco penalidades na disputa.

A chance desperdiçada por Cavani resultou na eliminação do Boca Juniors de qualquer competição continental nesta temporada. Além disso, este é o segundo ano consecutivo que a equipe não chega à fase de grupos da Libertadores, e escancara a crise que vive o clube argentino nos último anos. Após o vice-campeonato em 2023, ao perder a decisão para o Fluminense, o conjnto argentino não conseguiu voltar a se classificar para a fase de grupos.

Em 2010 e 2011, havia sido a última vez em que o clube ficou fora da Libertadores em duas temporadas consecutivas - e única a partir de 2000. Depois o Boca Juniors chegou a ficar ausente mais duas vezes (2014 e 2017). Desde o último título, em 2007, o clube chegou a três finais (2012, 2018 e 2023) e a quatro semifinais (2008, 2016, 2019 e 2020).