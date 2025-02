Emiliano Martínez celebra rápida adaptação ao Palmeiras: 'Todos me ajudaram muito'

Reforço ao longo do Paulistão, o uruguaio Emiliano Martínez completou quatro jogos no Palmeiras, todos como titular, e já se sente em casa na nova equipe. Cada vez mais adaptado ao esquema, o meio-campista celebrou a rápida adaptação e agradeceu pelo apoio recebido desde sua chegada.

"Antes de tudo, estou muito feliz pela adaptação rápida que tive com a ajuda de todos aqui. Os preparadores físicos, os companheiros de elenco, todo mundo em geral, me ajudaram muito. Também estou muito feliz pela classificação do time", disse o reforço, que veio do Midtjyland, do futebol dinamarquês. "A principal diferença é a dinâmica e a qualidade dos jogadores daqui, que é diferenciada. Por isso, é a melhor liga da América do Sul e um bom desafio para mim também."

Emi Martínez jogou diante de Inter de Limeira, São Paulo, Botafogo-SP e Mirassol e espera dar sequência no crescimento de seu futebol sob a direção de Abel Ferreira. Para ele, o diferencial da equipe é o ambiente.

"O vestiário aqui no Palmeiras é muito aberto, não são os gringos de um lado e os brasileiros do outro. Todo mundo interage com todo mundo, brincamos e isso ajuda muito para o grupo também", revelou.

De olho no jogo decisivo das quartas de final do Paulistão, na casa do São Bernardo, no sábado (20h30), o técnico Abel Ferreira realizou atividades para melhorar a compactação e o entrosamento do time nesta quarta-feira.

Seus atletas de linha abriram as atividades com trabalho de aproximação e marcação com poucos toques na bola e com objetivos específicos. Ao mesmo tempo, os goleiros treinaram separados. Lodo depois, com todo o grupo, o técnico trabalhou uma simulação de jogo. Ainda aprimorou inversões de bola, saídas, ultrapassagens e finalizações.

Emi Martínez garantiu que o Palmeiras está pronto para o desafio. "Vai ser um jogo muito difícil, brigado. Mas estamos preparados para isso, mentalmente e fisicamente, e vamos chegar da melhor maneira para o jogo", completou.