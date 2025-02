Norris é o mais rápido em dia de testes que contou com apagão e chuva fina; Bortoleto é 12º

Com direito a apagão e também a uma chuva fina que acompanhou boa parte da atividade, a Fórmula 1 deu o seu pontapé inicial para a temporada 2025 nesta quarta-feira no Bahrein. No circuito de Sakhir, as dez equipes foram à pista para o primeiro dia de testes. A fim de começar a trabalhar os novos carros, o destaque ficou por conta de Lando Norris, da McLaren (1min30s430), que foi o mais veloz. O brasileiro Gabriel Bortoleto buscou uma recuperação no fim e em sua última volta rápida pulou do 17º tempo para o 12º com 1min31s690.

A segunda posição ficou com George Russell, da Mercedes, enquanto Max Verstappen, da equipe Red Bull, terminou em terceiro lugar. A quarta colocação ficou com o ferrarista Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Williams fechou a lista dos cinco primeiros. Uma das atrações no Bahrein, Lewis Hamilton, agora na Ferrari, fez o 13º tempo, atrás de Bortoleto.

A parte final do dia de trabalhos mostrou uma disputa acirrada para ver quem era o mais veloz. Norris assumiu o topo e Verstappen entrou na briga ao ser o segundo mais rápido superando Leclerc. Russell também pisou fundo, desbancou o atual tetracampeão mundial de F-1 e agitou ainda mais a disputa pelas primeiras posições.

Durante a atividade, uma surpresa. A bandeira vermelha precisou ser acionada por um motivo inusitado: queda de energia. O apagão deixou os boxes das equipes no escuro e a paralisação durou cerca de 30 minutos.

O imprevisto atrasou a programação e o fato obrigou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) a emitir um comunicado. A organização do circuito também soltou uma nota para explicar o motivo da falta de luz.

"Aproximadamente às 17h de hoje, uma queda de energia causada por uma falha em uma subestação externa fez com que a sessão da tarde na pista fosse paralisada. A luz foi restaurada e a sessão retomada. Apreciamos a paciência de todos", disse texto do informe.

Na pista, o monegasco Charles Leclerc foi um dos primeiros a se destacar e emplacou o melhor tempo com a marca de 1min30s878 superando o desempenho de Russell.

Mas a chuva também entrou em cena e ajudou a tornar o dia de testes mais complicado para os pilotos. Em meio aos imprevistos, quem mostrou uma boa performance foi a McLaren. O britânico Lando Norris fez 1min30s430 e deu uma mostra do bom acerto da McLaren.

Com uma atuação discreta em boa parte da atividade, Bortoleto correu com pneus duros e só apresentou uma boa recuperação no fim. Em sua última volta rápida, ele fez 1min31s690 e obteve o 12º melhor tempo. No total, o brasileiro completou 58 voltas ao longo da sessão.