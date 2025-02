Medvedev ganha batalha de saques com potente francês e vai às quartas do ATP 500 de Dubai

Campeão em 2023 e grande favorito na atual edição, o russo Daniil Medvedev superou o exímio sacador francês Giovanni Mpetshi Perricard, nesta quarta-feira, por duplo 6/4 após 1h25 e já está nas quartas de final do ATP 500 de Dubai, onde somou a 10ª vitória nos 11 últimos jogos.

Medvedev superou saques de até 230 quilômetros por hora para vencer. Arma do francês, o serviço também foi o diferencial do russo, que não foi quebrado nenhuma vez e se fez valer de dois break points aproveitados, um em cada parcial, para ganhar seu segundo jogo nos Emirados Árabes Unidos.

O russo inicial a partida mostrando que não se intimidaria com a potência de Perricard ao ter logo dois breaks de vantagem. Não aproveitou, mas estava perfeito nas devoluções e trocas de pontos. Tal regularidade se fez presente na longa nona parcial. Quebrou na terceira oportunidade e depois sacou para fechar em pontos diretos por 6 a 4.

Sem conseguir nenhuma chances de quebra, Perricard acabou eliminado em um segundo set muito parecido. Depois de salvar dois breaks no gama sete, acabou perdendo o serviço na terceira chance do russo, que depois fechou no primeiro match point.

"É muito mais difícil devolver um saque de 230 do que de 190 (Km/h). Mas, de certa forma, quando é 190, você tem pouco tempo para pensar 'o que eu faço?' Aqui você não tem tempo, então são puros reflexos. Às vezes, isso torna a vida mais fácil porque você não pensa muito", reconheceu Medvedev. "Se você não devolver, nem fica desapontado. Se houve alguns segundos saques e eu perdi, fiquei desapontado. Você apenas tenta fazer o seu melhor. Eu me saí muito bem hoje", celebrou.

Além de ficar feliz por suas devoluções, o russo não escondeu a satisfação com a precisão nos serviços. "Não é fácil. O mais importante é ser forte no seu saque. Então você se certifica de chegar ao tie-break. Eu estava muito bem no meu saque hoje, então isso ajudou. Assim você pode começar a pressionar o saque dele passo a passo. No geral, estou feliz com meu nível. Acho que tive mais oportunidades de quebrar. Estou feliz que deu certo."

Principal cabeça de chave em Dubai, o russo terá pela frente nesta quinta-feira o holandês Tallon Grikspoor, que deixou mais uma favorito no torneio pelo caminho ao fazer 4/6, 6/3 e 6/2 no francês Ugo Humbert, cabeça de chave 5. Antes, já haviam sido eliminado o australiano Alex De Minaur (cabeça 2), o russo Andrey Tuyblev (3), o búlgaro Grigor Dimitrov (6), o belga Zizou Bergs (7), e o francês Arthur Fils (8).

O croata Marin Cilic obteve mais um grande resultado nesta quarta-feira ao virar diante do também australiano Alexei Popyrin - já tinha batido Alex De Minaur -, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4. Algoz de Andrey Rublev, o francês Quentin Halys manteve o embalo ao passar pelo espanhol Roberto Bautista-Agut com 7/6 (7/5) e 6/4.