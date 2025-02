Heide leva virada e Meligeni cai em jogo adiado pela falta de energia no ATP 250 de Santiago

O tênis brasileiro não teve um dia para comemorar no ATP 250 de Santiago. Nesta quarta-feira, seus dois representantes em quadra caíram. Gustavo Heide até começou bem, mas acabou levando a virada do português Jaime Faria, caindo nas oitavas de final com derrota por 7/6 (7/2), 6/7 (5/7) e 6/4. Já Felipe Meligeni completou o jogo adiado na terça por falta de energia no Chile e acabou superado, pelo argentino Francisco Comesana, em dois tie-breaks: 6/7 (3/7) e 6/7 (4/7). Agora, a torcida verde e amarela fica em Thiago Monteiro.

Vencedor do duelo brasileiro da estreia, diante de Thiago Wild, Gustavo Heide voltou à quadra nesta quarta-feira por vaga às quartas de final. No caminho, o português Jaime Faria, 87º do mundo, que proporcionou um primeiro set de enorme equilíbrio, sem quebras e definido no tie-break.

O brasileiro iniciou melhor a parcial de desempate, abrindo logo 2 a 0. Soberano no saque e pressionando o rival, chegou ao match point com 6 a 2 e não desperdiçou a primeira chance, abrindo 1 a 0 na partida.

O equilíbrio permaneceu no segundo set. Heide até teve chance de quebra no primeiro game, mas não aproveitou e com 5 a 4 contra, precisou salvar quatro set points no serviço. Faria ainda abriu 6 a 5, mas novamente a definição acabou no tie-break.

Desta vez, contudo, o game desempate veio igual até 5 a 5, quando o português conseguiu o break e depois sacou para fechar, igualando o jogo e levando a definição ao terceiro set.

Na definição, Heide viu-se ameaçado no quinto game, quando largou com 0 a 40 no serviço. Ainda salvou o quarto break na parcial antes de se safar e fazer 3 a 2. O português estava gigante na partida, porém, e conseguiu virar, com quebra, para 4 a 3 e depois ampliar. O brasileiro precisava devolver a quebra no 10º game, mas não conseguiu e se despediu com 6 a 4 para Faria.

DERROTA EM DOIS DIAS

O também brasileiro Felipe Meligeni também amargou um resultado negativo em Santiago. Após ver sua partida com Francisco Comesana paralisada na terça-feira após derrota no tie-break do primeiro set, os tenistas retornaram à quadra nesta quarta e fizeram mais um set disputado, com o argentino levando a melhor novamente no tie-break.

Depois de desperdiçar dois set points com 6 a 5 para empatar o embate, Meligeni não conseguiu se impor no tie-break, no qual largou logo com desvantagem de 3 a 1. Ele até empatou por 4 a 4, mas acabou levando três pontos seguidos e se despediu na estreia.