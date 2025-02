Endrick volta a ser titular após 4 meses, dá vitória e vantagem ao Real Madrid na Copa do Rei

Um gol de Endrick, que voltou a ser titular após quatro meses, garantiu a vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, nesta quarta-feira, em San Sebastián, por 1 a 0, em duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. As equipes voltam a se enfrentar em 1º de abril, em Madri, e a equipe merengue precisa de um empate para ir à final.

O classificado de Real Madrid x Real Sociedad vai enfrentar quem passar de Barcelona e Atlético de Madrid, que na terça-feira empataram por 4 a 4 na capital catalã.

Empurrada pela torcida, a Real Sociedad pressionou muito nos primeiros cinco minutos, nos quais o Real Madrid apenas se defendeu. Aos três minutos, Kubo forçou Lunin a fazer a primeira boa defesa do jogo.

O time de Carlo Ancelotti não demorou para se ajustar em campo e passar a contra-atacar o adversário e dominar a partida, apesar da ausência de Mbappé, cortado do jogo por problema odontológico - tirou um dente.

Vini Jr teve chance, Bellingham cabeceou para fora, mas quem abriu o placar foi Endrick. Aos 18 minutos, Bellingham viu o ex-palmeirense escapar pelo meio e fez bela assistência. O atacante dominou e foi muito rápido para surgir diante do goleiro Remiro para abrir o placar, de pé esquerdo.

Foi o sexto gol do jovem brasileiro, após 25 jogos pelo Real. Ele voltou a ser titular após quatro meses, não iniciava uma partida desde outubro.

A desvantagem no placar não desanimou a Real Sociedad. Brais Méndez e Oyarzabal pararam na grande atuação de Lunin. Mas o Real sempre foi muito perigoso nos contra-ataques e Remiro, de forma sensacional, evitou o gol de Vini Jr.

Antes de acabar o primeiro tempo, mais uma chance para a Real Sociedad e nova boa defesa de Lunin, após finalização de Barrenetxea.

O segundo tempo começou eletrizante. Aos três minutos, a Real Sociedad criou duas boas chances, mas Lunin foi sensacional e evitou o empate. O Real respondeu aos cinco e Endrick acertou a trave.

A disputa se manteve equilibrada o tempo todo, com as equipes se revezando no ataque e com oportunidades de lado a lado para mexer no placar. Mas nos minutos finais a impressão é de que a Real Sociedad sentiu cansaço e o Real só não ampliou a vantagem porque Remiro evitou pelo menos três gols.