Flamengo descarta troca de Luiz Araújo pelo meia cruzeirense Matheus Pereira

Matheus Pereira parece sem clima para continuar jogando no Cruzeiro. Depois de frustrar o clube ao recusar proposta do Zenit da Rússia - chegou a fazer exames médicos no clube -, o armador foi oferecido ao Flamengo em uma possível troca pelo atacante Luiz Araújo, mas os cariocas divulgaram nota para garantir que não há negócio.

O Cruzeiro já tinha tudo acertado com os russos para a venda do meia, depois que ele admitiu querer jogar na Europa e deixar o País pelo bem da família já no fim da temporada passada. Os mineiros viram a atitude como um desdém e desde então querem se livrar do meia. Recentemente, Matheus Araújo não quis defender o Palmeiras e também não vestirá o manto do Flamengo.

"O Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada", revelou o Flamengo, em nota.

O técnico Filipe Luís conta com o atacante e também não pensa em um novo meia com a torcida rubro-negra plenamente satisfeita com o uruguaio Arrascaeta e o brasileiro Gerson. A troca não traria um jogador para ser titular e ainda custaria ao Flamengo a perda de excelente peça ofensiva.

O diretor Alexandre Mattos é quem está tentando negociar Matheus Pereira, fora dos planos em Belo Horizonte. Mas achar um nome de peso no futebol nacional para uma troca vem sendo complicada. O Flamengo anunciou que Luiz Araújo é inegociável e a torcida concordou.

O clube rubro-negro fez até um post em suas redes sociais exaltando seu armador, Arrascaeta, e também o atacante Luiz Araújo, mostrando-se bastante satisfeito com a dupla. "Amor maior não tem igual", escreveu, com ambos fazendo coração à torcida.