Argentinos torcedores do Racing são assaltados e baleados no Rio

Dois turistas argentinos torcedores do Racing foram roubados e baleados na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira. Eles foram socorridos de helicóptero, em estado grave, de acordo com o Corpo dos Bombeiros, que foi acionado às 17h10 para fazer o resgate das vítimas.

Os turistas argentinos estavam sentados na areia da praia da Barra, na altura do Posto 4, quando foram surpreendidos por um ladrão, que levou um cordão de ouro de um deles e atirou nos dois, antes de fugir de moto. A Polícia Civil do Rio ainda não identificou os criminosos.

De acordo com os Bombeiros, as vítimas são Gabriel Gago e Cristian Pagani. Os dois estão internados em estado grave, no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e outro no Hospital Miguel Couto, no Leblon.

Os torcedores viajaram da Argentina ao Rio para assistir à final da Recopa contra o Botafogo, marcada para quinta-feira, às 21h30, no Engenhão. O duelo definirá o campeão do torneio sul-americano. No primeiro jogo, o Racing ganhou por 2 a 0.

Em nota publicada nas redes sociais, o Racing manifestou "profunda preocupação" com o caso e informou que os líderes da delegação do clube entraram em contato com o consulado argentino para que dê assistência às vítimas. Também solicitou mais segurança para seus torcedores no Rio.

"O Racing Club também ressalta a necessidade de medidas para reduzir os riscos de situações como a que ocorreu, principalmente aquelas que devem ser tratadas pelas autoridades de segurança locais".