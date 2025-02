Botafogo sonha com a Recopa Sul-Americana diante do Racing para virar a chave na temporada

Depois de viver momentos de glórias no final do ano passado, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e o inédito título da Copa Libertadores, o Botafogo tenta se equilibrar nesta temporada. Para esquecer a perda do título da Supercopa Rei para o Flamengo e a eliminação no Campeonato Carioca, agora tenta o título da Recopa Sul-Americana diante do Racing, campeão da Sul-Americana. O jogo decisivo vai acontecer nesta quinta-feira, às 21h30, no Engenhão, no Rio.

No jogo de ida, os argentinos venceram por 2 a 0, no estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG). Para erguer a taça no tempo regulamentar, o Botafogo precisa vencer por três gols de diferença. Caso vença por dois, o título será decidido nos pênaltis. Os argentinos chegam ao Brasil podendo até perder por um gol de diferença para serem campeões.

Ao contrário do jogo de ida, o Botafogo poderá contar com o volante Gregore, que formará dupla com Marlon Freitas no meio-campo. Na ida ele não foi relacionado por estar cumprindo suspensão, porque tinha sido expulso na final da Libertadores do ano passado diante do Atlético-MG. Com isso, o jovem Newton, titular na ida, deve ser opção no banco de reservas.

Liberado pelo departamento médico após se recuperar de dores no tornozelo, o zagueiro David Ricardo entra na briga por uma vaga no time titular com Jair e o volante Danilo Barbosa, que pode ser improvisado no setor, como aconteceu em Avellaneda. O escolhido irá atuar ao lado de Alexander Barboza.

Com lesão no joelho, o angolano Bastos, destaque da posição em 2024, segue longe dos gramados. Expulso na ida após acertar um chute no rosto de Colombo, zagueiro do Racing, o lateral Cuiabano também é ausência confirmada.

O atacante Artur também deve estar de volta, mas no banco. O atacante Nathan Fernandes, que ainda não fez sua estreia, se recupera de uma lesão na coxa esquerda sofrida durante o Sul-Americano Sub-20 e não está cogitado.

Técnico interino do Botafogo, Cláudio Caçapa vê o jogo como uma oportunidade do clube 'entrar nos eixos' de olho na sequência da temporada. "Precisamos pensar para frente, o que significa reverter os dois gols contra o Racing. O foco é só esta decisão. É uma chance que nós temos sermos campeões. Mas isso vai depender daquilo que vamos mostrar em campo. Tenho certeza que vamos mostrar muito mais do que no jogo de ida", disse o técnico.

Entre os argentinos, autor de um dos gols do Racing no jogo de ida, o meia Luciano Vietto é dúvida. Recuperado de um problema muscular, ele treinou normalmente durante a semana, mas não é presença garantida desde o início. Matías Zaracho, conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Atlético-MG, deve ser o titular.

Com exceção da possível mudança, o técnico Gustavo Costas deve repetir a escalação usada na primeira partida. Entre os destaques da equipe estão o lateral-direito Gastón Martirena, o volante Bruno Zuculini, que soma passagens por Manchester City e River Plate.

O técnico vai manter o esquema com três zagueiros, defendendo com duas linhas e tentando ir ao ataque nos contra-ataques em velocidade.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X RACING

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Savarino, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Cláudio Caçapa.

RACING - Gabriel Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini, Gabriel Rojas e Zaracho; Maximiliano Salas e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).