Detroit Pistons supera Boston Celtics e chega a sua oitava vitória consecutiva na NBA

Liderado pela boa atuação de Cade Cunningham e apoiado na precisão dos arremessos de Malik Beasley, o Detroit Pistons fez mais uma vítima na noite desta quarta-feira, pela temporada regular da NBA, ao derrotar o Boston Celtics por 117 a 97, no Little Caesars Arena.

Jogando sob o apoio de sua torcida, a franquia conseguiu a oitava vitória consecutiva e ainda encerrou um incômodo jejum diante do rival. Os Pistons puseram fim a uma sequência de 12 derrotas para o Boston.

Assim, os anfitriões bateram seus adversários pela primeira vez desde o dia 16 de fevereiro de 2022, lavando a alma da torcida que fez muita festa nas arquibancadas da Arena.

Com 21 pontos, 11 assistências e quatro rebotes, Cunningham conduziu a equipe ao resultado positivo. Vindo do banco de reservas, os Pistons tiveram ainda um outro protagonista: Malik Beasley anotou 26 pontos.

A base da vitória veio com o domínio completo no garrafão. A equipe ocupa a sexta colocação na Conferência Leste e se enche de confiança para tentar esticar a boa fase.

Contando com atuações discretas de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, o Boston Celtics teve como destaque Jayson Tatum. Na partida, ele anotou 27 pontos e pegou seis rebotes, mas foi pouco diante do volume de jogo do rival. A franquia segue no segundo posto do lado Leste.

Em uma rodada que contou ainda com mais oito partidas, o Sacramento Kings derrotou o Utah Jazz por 118 a 101 na madrugada desta quinta-feira e tenta iniciar uma reação na temporada regular. A equipe ocupa apenas o décimo posto na Conferência Oeste.

No confronto, coube a Keegan Murray o papel de líder em quadra. Com cinco cestas de três convertidas, ele terminou o duelo com 26 pontos assinalados ajudando os Kings a sacramentar o triunfo.

Na lanterna do Oeste, o Utah Jazz mais uma vez não teve forças para brigar por uma vitória no Delta Center, em Salt Lake City. O melhor em quadra da franquia foi Walker Kessler, que deixou a partida ostentando um "double-double" com 25 pontos, 14 rebotes e cinco assistências.

Quem também brilhou nesta noite de rodada da NBA foi Shaedon Sharpe. Além de marcar 36 pontos na vitória do Portland Trail Blazers sobre o Washington Wizards, ele coroou sua atuação com uma bela enterrada que arrancou elogios do treinador Chauncey Billups. "Ele realmente foi incrível", disse o comandante.

Com o resultado, os Blazers ocupam o 12º lugar da Conferência Oeste. Já o Washington Wizards continua sofrendo com a fraca campanha na temporada e se mantém na lanterna do lado Oeste.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 117 x 97 Boston Celtics

Indiana Pacers 111 x 91 Toronto Raptors

New York Knicks 110 x 105 Philadelphia 76ers

Washington Wizards121 x 129 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 121 x 129 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 131 x 109 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 117 x 122 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 101 x 118 Sacramento Kings

Houston Rockets 118 x 106 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta-feira

Orlando Magic x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves