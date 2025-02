Deivid Washington conta as horas para realizar sonho de atuar ao lado do ídolo Neymar no Santos

Sorridente e um tanto nervoso, o jovem Deivid Washington, de 19 anos, recebeu a camisa 36 do Santos em sua apresentação oficial, nesta quinta-feira. O Menino da Vila posou para fotos e mostrou-se animado e ansioso para jogar ao lado do ídolo Neymar. Revelou que "travou" quando viu o astro pela primeira vez e revelou que pode jogar em outras posições para "ajudar" a equipe.

Negociado am Chelsea em 2023, mas com apenas três jogos disputados no time inglês, o centroavante voltou para realizar o sonho de jogar com o ídolo Neymar. Sabe, contudo, que terá concorrência grande no setor ofensivo, com Guilherme anotando muitos gols, Tiquinho Soares desencantando e os recém-contratados Gabriel Verón, Rollheiser e Barreal na fila por vaga na equipe de Pedro Caixinha.

Ciente da briga, Deivid Washington garantiu que pode atuar em outras posições além de centroavante. "Tiquinho e os outros atacantes, como o Luca (Meirelles), são todos excelentes. Estou vindo para uma disputa sadia, são todos de alta qualidade e espero agregar para o Santos", disse o reforço. "Eu joguei bastante na base como ponta, como falso 9 e até meia, e posso fazer uma dupla com Tiquinho, pois não foge muito de minhas características", garantiu.

Além de almejar a vaga na equipe, o campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira não vê a hora de trabalhar com Neymar. Só espera que não seja como o primeiro encontro no CT Rei Pelé.

"Quando eu cheguei, depois da final do Sul-Americano, eu fui na fisioterapia e ele apareceu e trocou um papo. Disse 'e aí moleque, parabéns pelo campeonato', e eu não soube o que falar, não veio nada na cabeça, eu meio que travei um pouco", revelou. "Ver seu ídolo de frente é uma inspiração e não consegui falar nada. Pô, mas ele ter me olhado um pouco, lembrado que fui campeão, já é um absurdo."

Como o camisa 10 está mais recuado, na armação santista, o jovem atacante poderia compartilhar do gramado sem problemas. E ele não vê a hora. "Não tem nem o que falar (sobre jogar com o camisa 10), ali é categoria de outro mundo, um dos melhores jogadores do futebol e estar do lado dele é fantástico, ainda mais sendo um ídolo. Será um orgulho imenso."