Valentim projeta acesso na Série C após eliminação da Ponte Preta na Copa do Brasil

A eliminação precoce na Copa do Brasil não abalou o foco da Ponte Preta para a temporada. Após a derrota por 2 a 1 para o Concórdia, em Santa Catarina, o técnico Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva e destacou que o principal objetivo do clube segue sendo o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Com um longo período de preparação até a estreia na Série C, o treinador acredita que a equipe terá tempo suficiente para se reestruturar e evoluir.

"Desde o primeiro dia, o objetivo da Série C sempre esteve guardado com a gente como principal objetivo. Vamos fortes para procurar esse acesso. Ficamos um período grande sem treinar, e agora teremos tempo para fazer uma intertemporada à altura do que a Ponte precisa para esse ano", disse Valentim, demonstrando confiança no planejamento do clube para o restante do ano.

O treinador reconheceu que a equipe poderia ter tido um desempenho melhor diante do Concórdia, mas valorizou a postura dos jogadores. "Eu falei da sequência de jogos nas vitórias, quando a gente estava surpreendendo no Paulista. A gente sabia que tinha de virar a página após o Paulista, os jogadores se comportaram de maneira positiva. No lado técnico, se a gente tivesse feito um pouco melhor, teria vencido o jogo."

Sobre a partida em Santa Catarina, Valentim ressaltou que a Ponte teve o controle do jogo em boa parte do tempo, mas acabou pecando em momentos cruciais. "Foi um primeiro tempo muito bom, com o controle do jogo, a gente dominando a partida. Fizemos 1 a 0, tivemos a chance de fazer dois, e eles empataram em uma bobeira nossa. Voltamos para o segundo tempo, tomamos o gol cedo, mas sempre com domínio do jogo. Eles seguraram bem o resultado, a gente teve chances claras, mas a bola acabou não entrando."

Agora, a Ponte Preta terá quase dois meses de preparação até a estreia na Série C, prevista para começar no dia 13 de abril. Esse período será fundamental para ajustes técnicos e táticos, além da possível chegada de reforços para fortalecer o elenco. "Não foi da forma como a gente queria. Agora é pensar somente no principal objetivo do clube, que é o acesso para a Série B", frisou o treinador.