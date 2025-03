Brasil encara Colômbia no Mané Garrincha para deslanchar nas Eliminatórias

A seleção brasileira tem um compromisso decisivo para o técnico Dorival Júnior, que segue pressionado no cargo, nesta quinta-feira, quando encara a Colômbia. É mais uma oportunidade para a equipe nacional, tão vacilante, embalar nas Eliminatórias. A bola rola no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45, e a partida é válida pela 13ª rodada do torneio classificatório à Copa do Mundo de 2026.

O Brasil é o quinto colocado nas Eliminatórias e precisa voltar a vencer para não deixar a zona de classificação ao Mundial. Tem 18 pontos, um a menos que a Colômbia, a quarta. É a oportunidade perfeita, portanto, para ultrapassar o rival, que vem de duas derrotas para Uruguai e Equador.

A seleção brasileira tropeçou nos últimos dois compromissos da Data Fifa - 1 a 1 com Venezuela e Uruguai - e tenta evitar uma marca negativa de mais de 20 anos. A única vez que empatou três jogos consecutivos na história do torneio foi entre novembro de 2003 e março de 2004, contra Peru, Uruguai e Paraguai.

Dorival disse não estar preocupado com os tropeços recentes e entende que existe uma "clara evolução" da seleção sob seu comando, ainda que a equipe não venha jogando bem nem consiga se aproximar dos líderes das Eliminatórias.

"Estamos vivenciando momentos de mudança internamento na seleção, contando com um grupo que está se fortalecendo internamente. As últimas três Datas Fifa foram importantes, foram bem próximas, e houve evolução de rodada a rodada", disse Dorival.

"Teremos dois compromissos muito complicados, mas nossos adversários também reconhecem a condição da seleção brasileira. Estamos melhorando a cada momento, é uma subida gradativa que esta acontecendo", acredita o treinador, que completará, no próximo domingo, um ano desde sua primeira partida como comandante da seleção pentacampeã.

Ele não explicou por que enxerga esse progresso no Brasil. Apenas disse que vê um "futuro promissor" para a equipe, que será armada novamente sem Neymar, lesionado, mas com um trio protagonistas no futebol europeu: Vini Jr e Rodrygo, astros do Real Madrid, e Raphinha, que vive a melhor temporada de sua carreira no Barcelona. Os três vão municiar o jovem João Pedro, centroavante revelado pelo Fluminense e que tem se destacado no Brighton, da Inglaterra.

Endrick, portanto, começa o duelo no banco de reservas, bem como Savinho, que foi testado entre os titulares, mas perdeu a disputa porque Dorival pensou um time com um centroavante para incomodar a zaga colombiana.

"O João flutua muito, mas ele é um homem que tem chegado muito a área, jogando assim na sua equipe. Ora como homem de referência, ora como segundo homem. Ele tem que coordenar essas característica que ele possuiu e em cima disso tirar a característica de cada um."

A Colômbia aposta, como sempre, em seu maestro, James Rodríguez, além de atletas importantes que jogam no futebol brasileiro, casos de Santiago Arias (Bahia), Richard Ríos (Palmeiras), Jhon Arias (Fluminense) e Borré (Internacional). "Eles já têm o plano de jogo em mente, mas ainda temos que trabalhar em vários detalhes", disse o técnico Néstor Lorenzo.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X COLÔMBIA

BRASIL - Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, Vini Jr e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

COLÔMBIA - Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Cristian Borja; Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Córdoba. Técnico: Néstor Lorenzo.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (Venezuela).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Mané Garrincha, em Brasília (DF).