Jogador chinês de 18 anos morre um mês após levar joelhada na cabeça em jogo-treino

O jovem zagueiro chinês Guo Jiaxuan, de 18 anos, internado há um mês após levar uma joelhada na cabeça durante um jogo-treino na Espanha, morreu nesta quinta-feira. Ele integrava a seleção de base da China em uma turnê pela Europa se machucou gravemente em amistoso contra o Alcobendas.

Ao receber a pancada, Jiaxuan ficou desacordado e foi levado imediatamente ao hospital, que constatou morte cerebral. Transferido para Pequim no dia 13 de fevereiro, ele teve uma piora na sua condição clínica nesta quarta-feira.

Com passagens pela seleção sub-17 da China, ele defendia o Beijing Guoan e era considerado uma joia da base. Em 2023, Jiaxuan foi convidado para participar de um projeto internacional e defendeu as cores do Bayern de Munique.

Por meio de nota nas redes sociais, o clube alemão lamentou a morte do atleta. "O Bayern sofre a perda de Guo Jiaxuan, que sucumbiu a uma severa lesão na cabeça durante um trágico acidente em um jogo-treino na Espanha", diz parte do comunicado.

A agremiação citou ainda o período em que o defensor passou em suas categorias inferiores. "O zagueiro foi parte da World Squad de 2023 do Bayern, que oferece a talentos do mundo inteiro a chance de mostrar seu potencial no clube", completa a nota.