Weverton busca recorde e confia em título do Palmeiras na casa do Corinthians: 'Decisão aberta'

O Palmeiras tem bons motivos para confiar em uma reviravolta na final do Paulistão na casa do Corinthians. Precisando de um triunfo no dia 27 após levar 1 a 0 no Allianz Parque, o time chegará invicto em jogos decisivos na Neo Química Arena, o que deixa Weverton esperançoso em se tornar o goleiro com mais títulos no clube.

Foram quatro partidas do Palmeiras na casa do arquirrival com conotação de decisão. O time avançou às finais do Estadual de 2015 ao empatar e vencer nos pênaltis e de 2021 ao ganhar por 2 a 0, resultado que precisa agora. Foram, ainda, dois jogos de ida de decisões da competição, com triunfo de 1 a 0 em 2018 e empate sem gols em 2020.

Anotar um placar mínimo no dia 27 significa levar a decisão às penalidades, enquanto por mais de um gol dá o tetracampeonato inédito na era aberta e consagra Weverton com seu quinto título com a camisa palmeirense, superando o lendário Oberdan Cattani, com quatro.

"Vem sendo um período interessante de trabalho. É bom para fazermos alguns ajustes importantes. Apesar de ter alguns jogadores fora porque estão nas suas seleções, quem está aqui está fazendo um grande trabalho, ajustando aquilo que precisa ser ajustado, fazendo aquilo que tem que ser feito, tirando as lições que podemos aprender do jogo passado", disse o goleiro. "Tenho certeza de que vai ser diferente, vai ser um outro tipo de jogo e a gente tem tudo para fazer uma grande partida", mostrou confiança.

O Palmeiras pecou muito nas finalizações em casa e Abel Ferreira confia que seu ataque vai ser mais objetivo na Neo Química Arena. "Acho que a decisão está totalmente aberta, não seria diferente também se a gente tivesse ganhado o jogo. Sabíamos que a final não acabaria no último domingo, teria o próximo jogo, independentemente de ganhar ou perder. É óbvio que queríamos ganhar na nossa casa, com o nosso torcedor, mas a decisão está totalmente aberta", frisou Weverton.

O goleiro ainda ressaltou a força do elenco alviverde para passar mensagem positiva ao torcedor. "Esse grupo já mostrou o seu potencial e a sua força, principalmente a força mental e o que pode fazer", enfatizou. "A gente sabe que vai ser difícil, sabe que vai ser um jogo extremamente complicado, mas nós temos totais condições e estamos nos preparando muito bem. Temos certeza de que vamos fazer um jogo melhor do que foi o último e o nosso objetivo vai ser lutar até o fim para sair de lá com o título."

Nas três conquistas estaduais seguidas, o Palmeiras saiu com derrota no primeiro jogo e buscou a taça com virada no embate de volta, sempre com dois gols ou mais. Mas era mandante em todas. Em 2022, caiu com 3 a 1 no MorumbBis e fez 4 a 0 no Allianz. No ano seguinte levou 2 a 1 do Água Santa na ida, mas virou com novo 4 a 0. Por fim, saiu de 1 a 0 para o Santos na temporada passada e se consagrou com 2 a 0.