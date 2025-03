Bia Haddad mantém péssima fase, leva pneu de 215ª do mundo em Miami e amarga 6ª derrota seguida

A má fase parece não ter fim para Beatriz Haddad Maia. Depois de cinco derrotas seguidas, sendo quatro estreias, a brasileira tinha uma grande oportunidade de se redimir nesta quinta-feira, encarando a 215ª colocada do ranking da WTA. Mas repetiu as péssimas atuações de jogos anteriores, levou pneu no primeiro set e se despediu em nova estreia, agora em Miami, caindo por 6/0 e 6/2 diante da jovem Linda Fruhvirtova, de apenas 19 anos.

Passasse pela checa, Bia Haddad teria grandes chances de avançar até as oitavas de final. A russa Ekaterina Alexandrova, 18ª cabeça de chave, que poderia pintar no caminho da brasileira e seria uma pedreira, acabou eliminada também na estreia. A polonesa Magda Linette, de quem Bia ganhou em duas oportunidades, resolveu aprontar e derrubou a favorita com 7/6 (7/5) e 6/2 nesta quinta e agora desafia a jovem Fruhvirtova.

Para quem não se lembra, Linette e a brasileira protagonizaram uma grande batalha no WTA 500 de Abu Dabi em 2024, com a definição vindo somente após 3h42 de jogo, o mais longo daquele ano. E com triunfo de Bia Haddad, o segundo diante da rival, de quem jamais perdeu, e o 100º da carreira. Porém, a má fase da principal tenista verde e amarelo custa a chegar ao fim e ela se despede mais uma vez sem nada produzir.

Diante de uma rival desconhecida, a 16ª cabeça em Miami fez um de seus piores sets da carreira. Fruhvirtova quebrou o serviço da brasileira três vezes e, confirmando os serviços, abriu logo 5 a 0. Bia Haddad teria de devolver um break para evitar o pneu e sequer conseguiu pontuar no serviço da checa, levando 6 a 0 em somente 24 minutos.

Sacar bem se fazia necessário para Bia Haddad, após não conseguir nenhuma chance para fechar um game no primeiro set. Também teria de melhorar muito no serviço da checa, até então dominante e "treinando" em quadra.

E a parcial começou melhor, com a brasileira desencantando ao fazer 1 a 0 com pontos seguidos. Andar na frente também era importante na tentativa de diminuir o ímpeto de Fruhvirtova. Mas a estratégia ruim rapidamente, com a checa quebrando no quinto game e, na sequência, abrindo 4 a 2.

Ao desperdiçar a chance de devolver a quebra, a brasileira "desistiu" de lutar pela vitória. Voltou a perder o serviço e nada mais fez para evitar a derrota, após 1h10, caindo com 6 a 2 no primeiro match point.