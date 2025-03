James Rodríguez define passagem sem brilho pelo São Paulo: 'Não dei certo porque não joguei'

Destaque da seleção colombiana e melhor jogador da última Copa América, James Rodríguez voltou ao Brasil nesta quinta-feira, para o duelo pelas Eliminatórias do Mundial de 2026, após curta e apagada passagem pelo São Paulo. Contratado em 2023, o atacante deixou o clube no ano seguinte. Segundo ele, o principal motivo pelo insucesso no País foi a "falta de oportunidades" que recebeu em campo.

"Não dei certo no São Paulo porque não joguei. Fácil", disse o camisa 10 da Colômbia, logo após a derrota por 2 a 1 em Brasília. Em seu período na equipe, disputou 22 jogos, tendo marcado dois gols e quatro assistências. Mas em nenhum momento, conseguiu se firmar como titular - deixando o clube com uma média de 44 minutos jogados por partida.

James chegou ao clube, justamente, no período em que Dorival Júnior estava no comando do time profissional. Ele não foi um pedido do treinador, mas sim uma oportunidade que o São Paulo enxergou no mercado. "Não guardo mágoa, falamos um pouco antes do jogo e está tudo bem", afirmou o colombiano. James fez parte do elenco - mas não chegou a entrar em campo - que conquistou a Copa do Brasil de 2023, título inédito para o clube.

O colombiano chegou ao São Paulo pela influência de Rafinha - com quem atuou junto no período do Bayern de Munique. Assinou contrato de dois anos com o clube, mas logo após a Copa América, chegou a um acordo pela rescisão contratual em agosto de 2024. Ele também não conseguiu melhorar sua forma sob o comando de Luis Zubeldía. À época, o jogador abriu mão de R$ 3 milhões em luvas, que teria direito a receber, para ficar livre no mercado.

Desde que deixou o País, James teve breve passagem pelo Rayo Vallecano, da Espanha, onde disputou apenas sete jogos e não foi às redes, e atualmente defende o León, do México, que está classificado para o Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. A equipe enfrentará o Flamengo na primeira fase, além do Chelsea e o Esperance, da Tunísia.

Em campo, a Colômbia foi derrotada nesta quinta-feira pelo Brasil, no Mané Garrincha, por 2 a 1. A seleção de Dorival marcou com Raphinha, de pênalti, e Vini Jr., já nos acréscimos, e chegou à vice-liderança nas Eliminatórias. Vice-campeã na última Copa América, os colombianos ocupam a sexta colocação após o revés.

Na próxima partida, os comandados de Dorival encaram a Argentina, na terça-feira, 25. No mesmo dia, a Colômbia recebe o Paraguai e tenta pôr um fim à sequência de três derrotas seguidas nas Eliminatórias.