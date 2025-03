Almir dos Santos leva o bronze no salto triplo, mas é desclassificado no Mundial Indoor

Da alegria do pódio à frustração da desclassificação. O brasileiro Almir dos Santos, que havia conquistado o bronze no salto triplo na madrugada desta sexta-feira, em Nanjing, na China, pelo Mundial Indoor de Atletismo, acabou sendo punido e perdeu o posto de terceiro colocado.

De acordo com a organização, o motivo da pena imposta ao atleta foi a utilização de uma sapatilha proibida pela World Athletics. Ao saber da decisão, a delegação brasileira entrou com um recurso. No entanto, a chance de anular a sanção é remota pois os atletas tinham o conhecimento de que o material não poderia ser utilizado.

Na disputa, Almir executou um excelente salto e obteve a marca de 17,22 metros em sua terceira tentativa e garantiu a medalha de bronze. Finalista olímpico em Paris-2024, ele fez a festa pelo desempenho, mas depois veio a frustração com a medida punitiva.

A medalha de ouro no salto triplo ficou com o italiano Andy Díaz Hernández, que saltou 17,80 metros em uma única tentativa. A prata foi conquistada pelo chinês Yaming Zhu. O vice-campeão olímpico cravou 17,33 metros. Quem acabou herdando o bronze após a eliminação do brasileiro foi Fabrice Zango. O competidor de Burkina Faso fez a distância de 17,10.

Esta seria a segunda medalha de Almir em Mundiais. O primeiro pódio em competições deste nível do atleta de 31 anos foi em 2018, quando ele conquistou a medalha de prata em Birmingham. Almir tem ainda uma medalha de prata nos Jogos pan-americanos de 2023.