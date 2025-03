Adversário do Flamengo, mexicano León é excluído do Mundial de Clubes da Fifa

Adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, o León está excluído do torneio. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Fifa. O time mexicano faz parte do mesmo grupo multiclubes do Pachuca, equipe compatriota que também está classificada para o torneio nos Estados Unidos. A regra impede participantes de um mesmo dono na competição. Um substituto será anunciado em breve.

"Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclubes estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo", diz nota divulgada pela entidade.

O León estava no Grupo D do Mundial. Além do Flamengo, o clube iria enfrentar o cabeça de chave Chelsea e o Esperance, da Tunísia. O clube, assim como o Pachuca, já estavam cientes da regra e da possibilidade de veto a uma das equipes. Eles fazem parte de uma rede encabeçada pelo empresário Jesús Martínez Patiño.

"Estamos inconformados com a decisão e apelaremos até as últimas instâncias. Todas as provas e documentação que mostram nossa independência administrativa e esportiva foram apresentadas com absoluta oportunidade e transparência", disse o Pachuca, em nota oficial.

A Fifa afirma ter seguido um "processo independente" e que "a integridade de todas as competições é primordial". A entidade afirmou também que "mais detalhes serão fornecidos no devido tempo, de acordo com o artigo 10.4 do Regulamento da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025."