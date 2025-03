Santos volta aos treinos de olho no Vasco e Neymar faz a alegria de visitantes da Apae no CT

Após três dias de folgas antes de intensificar os treinamentos para o retorno ao Brasileirão, o Santos se reapresentou no CT Rei Pelé e iniciou as atividades visando a visita ao Vasco, no dia 30 de março. As atividades foram especiais para alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santos que foram convidados a acompanharem as atividades no Dia Internacional da Síndrome de Down.

Ainda fazendo trabalho à parte para recuperar o desconforto muscular, o ídolo Neymar fez questão de atender aos jovens da instituição. O camisa 10 e mais alguns companheiros, casos de Guilherme, Gabriel Brazão e Diego Pituca posaram para fotos e autografaram camisas, deixando o dia dos alunos "inesquecível."

"É uma felicidade imensa e não tem muito o que falar porque estou muito emocionado. E é espetacular, é só isso. Poder conhecer o Neymar, o Guilherme, o Brazão. Todos os meus ídolos, ganhar autógrafo, tirar foto. É um dia que está marcado para sempre na minha vida", celebrou Gabriel Conrado, atendido pela Apae.

Sem Neymar em campo, os alunos puderam acompanhar todo o treino. E vibraram ao acompanhar os ídolos de perto. Os visitantes foram acompanhados por Pasquale, funcionário do Memorial de Conquistas do Santos de 51 anos que tem Síndrome de Down.

"Em nome da Apae, venho agradecer a oportunidade que vocês estão proporcionando a eles. Foi uma alegria imensa quando eu recebi o contato com o convite. Eles ficaram muito extasiados, tanto que foi feito todo um trabalho lá com eles. Trouxeram canetinha para poder pegar autógrafo, combinaram o que falariam com os jogadores, fizeram uma colinha. Se divertiram muito. Então fico muito agradecida por estar aqui nesse momento com eles", disse Dulcinéia Nascimento, assistente social.

Revigorado após o período de descanso, o volante Diego Pituca agradeceu a ilustre visita. "Folga importante para descansar um pouquinho a mente, e então a gente chega aqui e vê eles super felizes, vê eles querendo tirar foto com a gente. Isso dá um ânimo a mais pra gente continuar trabalhando, e dando alegria pra eles e para toda a torcida do Santos FC", declarou.