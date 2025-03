Dorival Júnior promove a entrada de Wesley e faz outras cinco mudanças em treino da Seleção

Dessa forma, um provável Brasil para enfrentar a Argentina tem: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini Jr, Savinho e Rodrygo.

Alisson se chocou de cabeça com Davison Sánchez no jogo contra a Colômbia e entrou no protocolo de concussão. Gerson, por sua vez, sentiu dor na região posterior da coxa esquerda logo no primeiro tempo daquela partida. Já Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estão suspensos pelo segundo cartão amarelo.