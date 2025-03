Jornal argentino responde Raphinha e incita violência: 'Zagueiros, já sabem o que fazer'

A fala de Raphinha à Romário TV sobre o confronto entre Brasil e Argentina, marcado para o próximo dia 25 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, parece não ter agradado um dos principais jornais esportivos argentinos. Nesta segunda, o veículo Olé fez postagens nas suas redes sociais sugerindo que os jogadores da seleção albiceleste fossem à campo preparados para "bater" no atacante.

Questionado por Romário se daria "porrada" nos rivais, que jogarão no Monumental do River Plate, em Buenos Aires, sem a presença do ídolo Messi, Raphinha confirmou: "Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser". O artilheiro da Liga dos Campeões também afirmou que marcaria um gol contra a Argentina.

Em resposta, o jornal fez uma publicação no X (antigo Twitter). O Olé afirmou que o jogador brasileiro estaria vendendo uma ilusão às arquibancadas e, agora, o resultado seria visto em campo.

Ainda no mesmo site, o veículo instigou os zagueiros argentinos a baterem em Raphinha durante o jogo. "Cuti, Ota...", escreveu, em referência a Cristian Romero e a Nicolás Otamendi, defensores da equipe, "já sabem o que fazer".

Argentina está cada vez mais próxima de garantir sua classificação para o Mundial de 2026. Um empate contra o Brasil levaria a equipe, que é a atual campeã do torneio, a se juntar a Japão, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e México como uma das seleções com lugar marcado na competição do ano que vem.

Com desempenho inquestionável, o time albiceleste é líder isolado das Eliminatórias da América do Sul. Já são nove vitórias em treze jogos disputados, e uma vantagem de seis pontos para o segundo colocado na classificação geral, o Equador.

Mesmo sem Messi, a equipe bateu o Uruguai na última sexta-feira, 21. A partida terminou em 1 a 0, com gol de Thiago Almada no meio da segunda etapa. Os uruguaios, no momento, ocupam o quarto lugar do torneio classificatório, logo atrás da seleção brasileira.

O Brasil, por sua vez, teve dificuldades para derrotar a Colômbia na quinta. Com um gol do próprio Raphinha em uma cobrança de pênalti no início da partida, os brasileiros abriram o placar, mas sofreram o empate ao fim do primeiro tempo. Foram precisos nove minutos de acréscimos no segundo tempo para que Vinícius Jr. conseguisse novamente colocar a seleção à frente.

Com essa vitória, a equipe nacional saltou na classificação geral e, hoje, figura na terceira colocação das Eliminatórias. Apesar das quatro derrotas na competição, a seleção conseguiu acumular 21 pontos. Já são, ao todo, seis vitórias e três empates em treze rodadas.

Brasil e Argentina se enfrentam na próxima terça-feira, em Buenos Aires. A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília) e contará com transmissão da TV Globo e do SporTV. Na última vez que se encontraram, também pelas Eliminatórias, os argentinos saíram com a vitória por 1 a 0. O gol foi de Otamendi.