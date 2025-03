Yamal responde ex-jogador holandês com ironia após classificação da Espanha na Liga das Nações

Com a vaga para as semifinais da Liga das Nações assegurada, o craque Lamine Yamal usou as redes sociais para rebater as críticas do ex-jogador holandês Rafael van der Vaart sobre a sua postura em campo pela seleção da Espanha no primeiro confronto das quartas de final diante da Holanda.

Além de detonar a atuação do atacante de 17 anos no primeiro jogo da semifinal, o atual comentarista disse que o atleta não demonstrou empenho no duelo e citou até os "calções abaixados" para falar de um possível desinteresse do atleta. No entanto, após o compromisso de volta, quando a Espanha selou sua passagem para a fase semifinal, a joia barcelonista resolveu dar seu recado.

"Calções abaixados, um gol, pênalti perdido e nas semifinais. Vamos Espanha!" postou o jogador que usou de ironia para lidar com a situação. Ao festejar o seu gol no duelo deste domingo, ele chegou a baixar um pouco o calção em alusão às críticas que tinha sofrido.

No histórico dos confrontos, holandeses e espanhóis empataram na ida, em Roterdã, por 2 a 2 e também na volta (3 a 3), em partida realizada no estádio Mestalla, em Valência. Oyarzabal fez os dois gols da Espanha no tempo normal, que terminou 2 a 2. Na prorrogação Yamal estufou a rede, mas os rivais voltaram a empatar, levando a decisão para os pênaltis.

Na disputa, o jovem craque do Barcelona desperdiçou seu tiro, mas Pedri acabou garantindo a Espanha na final após Unaí Simón pegar a cobrança de Malen. Em junho, a competição retorna com as semifinais definidas: a Espanha vai encarar a França enquanto Alemanha e Portugal fazem o outro jogo desta etapa eliminatória.