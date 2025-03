Guarani mira contratação de dupla do Botafogo para a disputa da Série C do Brasileiro

O Guarani segue movimentando o mercado de transferências para fortalecer o elenco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O time campineiro negocia com três reforços: o atacante Marquinhos, do Volta Redonda, além da dupla do Botafogo, Vitinho Lopes e JP Galvão.

As tratativas já estão em andamento e podem ser concretizadas nos próximos dias. A expectativa é que o Guarani já conte com os reforços até a estreia na Série C, diante do Maringá, no Brinco de Ouro.

O atacante Marquinhos, de 25 anos, é um nome que já esteve na mira do executivo de futebol Rodrigo Pastana em uma janela anterior, mas as conversas não avançaram na época. Agora, o clube tenta viabilizar sua chegada em definitivo.

O Volta Redonda estuda rescindir o contrato do jogador, que tem vínculo até novembro de 2025, mantendo um percentual dos direitos econômicos para uma futura venda. No Campeonato Carioca deste ano, Marquinhos disputou nove partidas, sem marcar gols ou dar assistências. O atacante tem passagens por Mirassol, CSA, Boavista e Confiança e pode atuar tanto pelos lados do campo quanto centralizado.

Outro jogador na mira do Guarani é Vitinho Lopes, atacante de 24 anos que pertence ao Botafogo. Fora dos planos do clube carioca, o jogador deve ser emprestado até o fim da Série C.

Vitinho disputou sete partidas pelo Botafogo no Campeonato Carioca e tem contrato com o clube até dezembro deste ano. O atacante acumula passagens por Boavista, Resende, Santo André e Ferroviário e se destaca pela versatilidade, podendo atuar em diferentes funções no setor ofensivo.

Além do setor ofensivo, o Guarani também busca reforçar a lateral direita e negocia a contratação de JP Galvão, de 23 anos, também do Botafogo. O jogador tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2026, mas não será aproveitado nesta temporada.

JP Galvão disputou o Paulistão pela Inter de Limeira, onde atuou em sete jogos e deu uma assistência. Além de lateral, ele pode desempenhar a função de volante, trazendo mais opções para o técnico Maurício Souza.

Sua chegada se tornou ainda mais importante após o avanço das negociações de Yan Henrique com o Internacional. Atualmente, o Guarani conta com Lucas Justen, emprestado pelo Fluminense, e Cauê Raphael como opções para a lateral.