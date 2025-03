Primavera e Capivariano largam na frente nas semifinais do Paulista A-2

Primavera e Capivariano largaram na frente nas semifinais do Paulistão Série A-2, neste domingo, quando foram disputados os jogos de ida. Eles venceram mesmo como visitantes e agora vão defender a vantagem em casa nos jogos de volta, marcados para o próximo sábado.

Pela manhã no estádio Joaquinzão, em Taubaté, o Primavera jogou melhor e mereceu vencer por 2 a 0 com gols de Richard e Pedro Arthur, um em cada tempo. O time da casa ainda teve a chance de empatar, mas desperdiçou um pênalti com Venuto, defendido pelo goleiro Victor Hugo.

Agora, na volta, o Primavera pode perder até por um gol de diferença para ir à final e também garantir o acesso inédito ao Paulistão 2026. O Taubaté precisa vencer por três gols de diferença ou então por dois gols e levar a definição da vaga para a disputa de pênaltis. O jogo de volta será disputado dia 29, às 15 horas, em Indaiatuba.

À tarde, no estádio Novelli Júnior, em Itu, o Ituano perdeu por 1 a 0 para o Capivariano, que marcou seu gol com Daniel Baianinho, de cabeça, no segundo tempo. O time de Capivari, agora, tem a vantagem do empate para ir à final da temporada.

O jogo de volta será disputado na Arena Capivari, dia 29, às 17h30. O Ituano terá que vencer por dois gols de diferença ou por um gol e tentar a vaga na disputa de pênaltis.