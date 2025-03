Djokovic bate argentino em Miami e se isola como maior vencedor de jogos de Masters 1000

Aos 37 anos, o sérvio Novak Djokovic não apresenta mais o mesmo domínio, mas continua quebrando recordes no circuito profissional de tênis. Neste domingo, o ex-líder do ranking se isolou como o maior vencedor de partidas em Masters 1000 ao derrotar o argentino Camilo Ugo Carabelli, 65º do mundo, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7/1), e avançar às oitavas de final de Miami.

Atual número 5 do mundo, Djokovic chegou a 411 vitórias em Masters 1000, deixando para trás o espanhol Rafael Nadal, já aposentado, com 410. Com o também recorde de 40 títulos em torneios que oferecem mil pontos no ranking ao campeão, Djokovic se tornou em 2018 o primeiro e único tenista a conquistar todos os nove eventos que compõem o Masters 1000. Em 2020, ele foi campeão de cada um deles pelo menos duas vezes.

Djokovic está em busca de seu sétimo título em Miami e seu primeiro Masters 1000 desde 2023, quando ele triunfou em Paris. Na próxima rodada, o sérvio enfrenta o italiano Lorenzo Musetti, 16º do mundo, que eliminou o canadense Felix Auger-Aliassime, de virada, por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/3).

A rodada deste domingo em Miami registrou quedas de tenistas top 10. Na chave masculina, o grego Stefanos Tsitsipas, décimo do mundo, perdeu do americano Sebastian Korda, 25º, por 7/6 (7/4) e 6/3.

Entre as mulheres, a tenistas da casa Madison Keys foi surpreendida por uma rival com ranking muito pior. Quinta do mundo, Keys foi eliminada pela filipina Alexandra Eala, 140ª do mundo, por 6/4 e 6/2.

Já a americana Jessica Pegula, quarta do mundo, confirmou o favoritismo e derrotou a russa Anna Kalinskaya, 33ª do ranking, por 2 a 1, parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 7/6 (7/2).