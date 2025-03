João Fonseca já sabe dia e horário do jogo com Alex de Minaur no Masters de Miami

O brasileiro João Fonseca terá um importante desafio no Masters 1000 de Miami nesta segunda-feira. Ele encara o australiano Alex de Minaur, número 11 do ranking mundial da ATP. O carioca de 18 anos aparece na 60ª posição da tabela, mas deve ganhar colocações com seu desempenho até aqui no torneio da Flórida.

Neste domingo, a organização do Masters de Miami confirmou dia, horário e local do jogo de João Fonseca pela terceira rodada. O duelo com o australiano será realizado nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília). O horário base das partidas de tênis nem sempre se confirmam e podem sofrer adiamentos conforme o andamento dos outros jogos que o antecedem (serão três).

Fonseca novamente atuará na quadra montada dentro do Hard Rock Stadium, casa do time da NFL Miami Dolphins, em Miami Gardens. O local abriga a quadra principal do Masters 1000 e também será um palco importante para times brasileiros de futebol em breve. No Mundial de Clubes da Fifa deste ano, Palmeiras e Fluminense jogarão por lá.

João Fonseca não jogaria no estádio na segunda rodada, em que derrotou o francês Ugo Humbert. No entanto, a organização mudou o local poucos minutos antes do jogo e causou filas e reclamações de quem esperava pelo jogo do brasileiro.

Caso avance nesta segunda, Fonseca chegará às oitavas de final e vai ganhar mais posições no ranking da ATP. Seu próximo adversário no torneio sairá do duelo ente o italiano Matteo Berrettini e o belga Zizou Bergs.