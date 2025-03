Corinthians intensifica trabalho tático e deve ganhar reforços de Garro e Coronado na decisão

O Corinthians realizou, neste domingo, o segundo treino tático visando à decisão do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, na quinta-feira, na Neo Química Arena. Desta vez, o técnico Ramón Díaz promoveu uma atividade tática de enfrentamento - no sábado, havia separado o grupo para realizar trabalhos ofensivos e defensivos - no CT Joaquim Grava.

O conjunto alvinegro venceu a partida de ida da final, no Allianz Parque, por 1 a 0, gol de Yuri Alberto, e terá a vantagem de jogar pelo empate diante de sua torcida para encerrar a hegemonia recente do Palmeiras na competição - foram quatro títulos do rival nos últimos cinco anos - e encerrar um jejum na competição que dura desde 2019.

A equipe vem treinando para a final sem alguns de seus principais jogadores, que servem às seleções nacionais nesta Data Fifa. Assim como o adversário da decisão, o clube tem cinco importantes desfalques: Memphis Depay se encontra na Europa à serviço da Holanda, enquanto o peruano Carrillo, o equatoriano Félix Torres, o venezuelano José Martínez e o paraguaio Ángel Romero disputam as Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026.

Por outro lado, o período sem jogos tem sido fundamental para recuperar atletas lesionados e deixá-los à disposição da comissão técnica para o duelo decisivo do Estadual, especialmente no meio de campo. Ramón Díaz espera contar com os retornos de Igor Coronado, afastado desde 23 de fevereiro por causa de lesão na coxa direita, e de Rodrigo Garro, que ficou fora do primeiro jogo da final devido a dores no joelho direito.

O Corinthians dá sequência à preparação para a decisão do Paulista nesta segunda-feira, novamente no CT Joaquim Grava. A decisão do Paulista acontece na quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.