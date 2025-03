CBF adota nova regra para impedir cera de goleiros a partir do Brasileirão

A partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá adotar nova regra, aprovada no último conselho da International Football Association Board (Ifab), para impedir a cera dos goleiros durante o jogo. Ela consiste em conceder um escanteio ao adversário assim que o goleiro segurar a bola com as mãos por mais de oito segundos.

A entidade enviou ofício aos clubes nesta semana informando a respeito da mudança, que passa a valer nas competições organizadas pela CBF. Ele é assinado por Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem. Como o Campeonato Brasileiro se inicia neste sábado, 29, será a primeira competição a sentir os efeitos práticos, mas a regra valerá para os demais torneios que já estão em andamento (Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde, Brasileirão sub-20 e Copa do Brasil sub-17).

A CBF conseguiu o aval da Ifab para colocar a nova regra em prática ainda nesta temporada. O órgão acordou a nova adição ao esporte na 139ª Reunião Geral Anual, organizada pela Associação Irlandesa de Futebol (IFA) em Belfast, Irlanda do Norte, neste ano. No futebol europeu, deverão entrar em vigor a partir da próxima temporada. Também estará em prática no Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

A partir desta semana, os goleiros passam a ser proibidos de segurar a bola com as mãos por mais de oito segundos. Na nova diretriz, assim que isso ocorrer, a equipe é penalizada e o adversário tem um escanteio concedido a seu favor. Além disso, assim que o goleiro levar mais de três segundos com a bola, o árbitro deverá sinalizar com os dedos a contagem do tempo restante, até a penalização.

Ela é uma evolução de outra que já existia no livro de regras. Até então, os goleiros não poderiam segurar a bola por mais de seis segundos com as mãos; caso isso ocorresse, era previsto um tiro livre indireto, de dentro da área - semelhante ao que ocorre quando há um recuo do defensor com os pés ao goleiro. No entanto, essa diretriz poucas vezes era de fato colocada em prática pela arbitragem.

A ideia é combater o tempo perdido com a cera dos goleiros, tornando o jogo mais dinâmico. Além dessa regra, a CBF irá adotar a diretriz em que apenas o capitão de cada equipe tem permissão de reclamar com o árbitro sobre as decisões em campo durante o jogo. Caso contrário, os jogadores estão sujeitos à punição com o cartão amarelo.

O Campeonato Brasileiro se inicia neste sábado, 29, com os primeiros jogos da Série A. Inicialmente, a primeira partida seria Palmeiras x Botafogo, no Allianz Parque, mas o duelo teve de ser adiado em função da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. As novas regras também entrarão em vigor nas demais divisões organizadas pela CBF.