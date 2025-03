Piastri festeja vitória tranquila na China após decepção na Austrália: 'Fim de semana incrível'

Com uma vitória tranquila no GP da China, praticamente de ponta a ponta - só deixou a liderança após uma parada de pit stop, mas logo a recuperou -, o australiano Oscar Piastri não escondeu a alegria. O piloto, que largou na pole position, não teve ameaçado seu terceiro triunfo na Fórmula 1 em nenhum momento, já que seu principal concorrente, o companheiro de equipe Lando Norris, teve problemas no decorrer da prova.

"Foi um fim de semana incrível, e o carro esteve ótimo o tempo todo", comentou o australiano, que comandou a dobradinha da McLaren à frente de Norris. "Podemos nos orgulhar do resultado que garantimos com trabalho duro. Estou ansioso para voltar à fábrica em preparação para a próxima prova."

Depois de sofrer na caótica prova australiana e chegar apenas em nono, a única preocupação de Piastri durante a etapa disputada no circuito de Xangai foi lidar com os pneus e a aderência da pista recapeada. "Os pneus se comportaram de forma muito diferente das sessões anteriores na China, mas a corrida que conseguimos fazer foi excelente", disse o vencedor.

Lando Norris, que havia conquistado o topo do pódio na prova inaugural, na Austrália, chegou em segundo lugar e se manteve na liderança do Mundial. Mesmo encerrando a prova atrás do companheiro de equipe, o piloto britânico considerou positivo o fim de semana na China.

"No geral, foi um bom resultado depois de uma corrida muito difícil. Poucos esperavam uma estratégia de parada única, mas a equipe a executou bem para garantir pontos importantes", comentou. "Vamos analisar os pontos positivos e as áreas em que precisamos trabalhar antes de irmos para o Japão."