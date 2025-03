Fonseca valoriza saque na vitória em Miami: 'É como fosse a namorada, ninguém tira da gente'

João Fonseca teve uma atuação quase impecável no saque na vitória sobre o francês Ugo Humbert neste sábado pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Em 2 sets contra o 20º do mundo, o brasileiro não cedeu nenhum break point, vencendo 96% dos pontos disputados com seu primeiro serviço e 76% com o segundo. Fonseca venceu por 6/4 e 6/3 em pouco mais de 1 hora de jogo.

"Muito feliz com a forma como eu saquei", afirmou o 60º do ranking à ESPN. "É um coisa que tenho trabalhado muito com meu treinador. A gente diz que o saque é como se fosse nossa namorada, ninguém tira da gente."

O brasileiro contou com grande apoio da torcida na Quadra Central de Miami e disse que isso o ajudou mentalmente. A partida inicialmente estava prevista para a Grandstand, uma quadra menor, mas acabou transferida por causa da rapidez na programação do dia. "Eu gostei, já joguei aqui na primeira rodada e não bati (bola) na Grandstand. Eu gosto de jogar com a torcida", completou Fonseca, lembrando que no primeiro confronto com Humbert, vencido pelo rival, em janeiro, na França, pela Copa Davis, o rival contou com apoio da arquibancada.

João Fonseca teve um começo arrasador neste sábado, vencendo os oito primeiros pontos da partida, e disse que a estratégia era deixar a pressão para o rival. "Eu sou mais novo. Ele é o top. Joguei meu jogo e estou feliz como encarei mentalmente", afirmou brasileiro, citando que foi "rápido de perna, soltando o ar, sendo agressivo e mostrando postura".

Ainda em quadra, em entrevista pós-jogo, o brasileiro disse que entrou relaxado na partida e conseguiu explorar bem seu backhand (golpe de esquerda), o que é fundamental contra jogadores canhotos. "Foi muito bom o backhand hoje. Contra canhoto é difícil, eles têm um golpe cruzado muito bom e é preciso tem um backhand bom para ter oportunidade com o forehand (golpe de direita)."