O que falta para o Brasil se classificar para a Copa do Mundo de 2026?

A seleção brasileira está cada vez mais perto de confirmar sua vaga na próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Após a vitória sobre a Colômbia no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na quinta-feira, a equipe comandada por Dorival Júnior se prepara para o próximo desafio: a Argentina, em Buenos Aires, na próxima terça-feira, às 21h.

O Brasil aparece na terceira colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas com 21 pontos. No próximo Mundial, o continente terá seis representantes e pode levar um sétimo país que disputará vaga na repescagem. Dessa forma, a seleção precisa se garantir entre os seis primeiros para carimbar o passaporte.

Neste momento, o Brasil tem oito pontos a mais que a Bolívia, sétima colocada, e nove a mais que a Venezuela, oitava. A seleção não vai conseguir garantir a vaga no jogo com a Argentina, mas na próxima Data Fifa as chances são grandes. Os argentinos precisam apenas de um empate contra os brasileiros para a classificação ser confirmada.

A seleção volta a campo em junho para medir forças com Equador, fora de casa, e Paraguai, em casa. Para obter a classificação diante do Equador, é necessário que a seleção acumule nove pontos de vantagem sobre a sétima colocada. Com uma vitória sobre a Argentina e derrotas de Bolívia e Venezuela, o Brasil pode chegar a Quito precisando apenas de um simples triunfo.

No entanto, uma derrota em Buenos Aires combinada a vitórias de Bolívia (sobre o Uruguai em El Alto) e Venezuela (diante do Peru em Maturín) impede o Brasil de se classificar matematicamente na rodada seguinte, dependendo de uma combinação de resultados para confirmar a vaga contra o Paraguai.