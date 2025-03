Zverev espanta a 'zebra' e arrasa Fearnley em sua estreia no Masters de Miami

Segundo colocado no ranking da ATP e primeiro cabeça de chave do Masters 1000 de Miami, o alemão Alexander Zverev não encontrou dificuldades para derrotar o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, na estreia na competição, neste sábado, em 1h14 de partida.

Dominante do início ao fim, Zverev controlou a partida diante do 83º colocado do ranking e venceu com tranquilidade. Pouco exigido, o alemão não teve seu serviço ameaçado e acertou 90% do primeiro serviço e 82% dos saques. Agressivo ele acertou 26 winners contra apenas 10 do adversário. Na próxima fase do Masters de Miami, Zverev vai enfrentar o vencedor do duelo entre Giovanni Mpetshi Perricard e Jordan Thompson.

"Estou feliz com meu jogo, foi uma performance boa. Fearnley elevou o nível, aqui é diferente de Indian Wells e quero seguir desta maneira. Tive quase duas semanas para me preparar após Indian Wells, preciso melhorar no início dos torneios e espero continuar vencendo", comentou Zverev após o triunfo, lembrando sua oscilação após o Aberto da Austrália - apenas quatro vitórias em quatro torneios disputados.

Disposto a encerrar a má fase, após a derrota na estreia em Indian Wells, o alemão se mostrou focado desde o primeiro set e, após um início equilibrado, quebrou o serviço do britânico, que devolvia muitas bolas na rede. Jogando com intensidade, Zverev embalou no jogo, fez cinco aces e só perdeu mais um game antes de fechar a parcial em 6/2.

No segundo set, Fearnley até tentou resistir aos fortes golpes do número 2 do mundo e dificultar a vida do adversário, mas logo teve seu serviço quebrado. Sem ser ameaçado, mas sem forçar, Zverev administrou a vantagem e fechou a partida em 6/4.

QUEDA NA ESTREIA

Assim, Zverev afastou a 'zebra' que já tinha vitimado Carlos Alcaraz, 3º do mundo e segundo cabeça de chave na Flórida. Na noite de sexta, o espanhol abusou dos erros e foi derrotado por 2 sets a 1, de virada, para o experiente tenista belga David Goffin, 34 anos, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3, em 2h18 de partida.

Alcaraz começou bem e teve duas chances de quebra no início, mas o belga se recuperou e quebrou o serviço do espanhol. O número 3 do mundo devolveu a quebra e mostrou agressividade para superar o adversário no final do primeiro set e fechar em 7/5.

A partir do segundo set, Alcaraz abusou dos erros. A parcial permaneceu equilibrada até o nono game, quando Goffin quebrou o serviço do espanhol e manteve a vantagem até fechar em 6/4. No set decisivo, Alcaraz teve seu saque quebrado logo no primeiro game. A confiança de Goffin contrastava com a desconcentração do espanhol, que ainda salvou um break-point antes de cair por 6/3.

"Não sei como vão ser os próximos dias, haverá tempo para analisar o que aconteceu e esquecer. Conheço muito bem esta parte da temporada, já joguei um grande tênis no passado nestes torneios, mas depois do que aconteceu aqui não sei o que dizer. Estou desgastado, é um torneio onde quero estar bem e perder na estreia dói muito", lamentou o jovem de 21 anos. "Nos vemos no ano que vem, Miami", prometeu o tenista em suas redes sociais.