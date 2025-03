Scaloni quer vaga na Copa contra o Brasil para acelerar renovação na Argentina: 'Idade passa'

A vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, na sexta-feira, em Montevidéu, deixou a Argentina a um empate de garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026. Por isso, o técnico Lionel Scaloni deixou claro, após a partida, que sua seleção vai buscar a classificação diante do Brasil, na terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núnez, em Buenos Aires.

De acordo com o treinador, a possível vaga antecipada dos argentinos à Copa do Mundo o possibilitaria de testar novos jogadores nas quatro rodadas restantes das Eliminatórias da América do Sul.

"Chegará um momento em que esta boa safra vai desaparecer gradualmente, e teremos de buscar (outros nomes). A ideia será dar minutos aos jogadores que não os têm recebido e que merecem uma chance de mostrar seu valor e desafiar aqueles que estão lá", explicou Scaloni. "Para que alguns entrem, é preciso que outros saiam. Em algum momento isso terá de acontecer porque a idade passa para todos e haverá renovação. Vai ser um momento difícil, mas terá de ser feito."

O treinador citou Thiago Almada, 23 anos, como um exemplo da renovação pretendida. O ex-jogador do Botafogo, atualmente no francês Lyon, foi o destaque da partida e autor do gol da vitória sobre os uruguaios. "Sua mudança para a Europa foi fundamental, e ele já conquistou uma vaga de titular no clube. Nós o conhecemos do sub-20, de todas as seleções de base e da Copa do Mundo (sub-20). Temos de ir passo a passo com ele. Ele marcou um belo gol e joga do jeito que o time precisa, o que é o mais importante."

Scaloni também destacou a importância de manter uma base experiente na seleção argentina a fim de ajudar na adaptação dos atletas mais novos. "Espero que Otamendi jogue para sempre, mas uma hora isso vai acontecer (aposentadoria da seleção), como aconteceu com Di María. E também o Leo (Messi). Paredes parecia jovem quando cheguei, e hoje ele é um jogador experiente. Felizmente, podemos trazer jogadores hoje porque temos uma base."

Sem contar com Messi e Lautaro Martínez, a Argentina terá pelo menos o retorno de Rodrigo de Paul para enfrentar o Brasil - o meio-campista do Atlético de Madrid havia sentido um desconforto muscular nos treinos antes do jogo com o Uruguai.

"A seleção é um time. Quando falta um, entra outro, independente dos nomes... Acho que temos jogadores suficientes para entrar em campo com confiança", disse o treinador, descartando a preocupação com Messi pela ausência de jogos importantes até a Copa. "Se estou preocupado por (Messi) não ter jogos tão importantes antes da Copa do Mundo? Não. E eu não vejo dessa forma. Leo é um competidor, ele sempre compete. Ele tem o Mundial de Clubes, seu clube e a seleção nacional."