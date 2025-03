Corinthians faz trabalho de força e Talles Magno foca na final: 'Preparados para o título'

O Corinthians segue sua preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que acontecerá nesta quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena. Após vencer o primeiro jogo da final por 1 a 0 no Allianz Parque, o time de Ramón Díaz se concentra em ajustar detalhes táticos e físicos, visando consolidar a vantagem e garantir o título estadual.

Na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco alvinegro concluiu mais um dia de trabalho focado na parte física, com um trabalho de força no centro de treinamento. O técnico Ramón Díaz, que tem dado sequência ao planejamento estratégico, enfatizou a importância de ajustes táticos durante a semana, preparando a equipe para a pressão do jogo de volta, em casa.

Com a vitória no primeiro confronto, o Corinthians entra na final com a vantagem do empate, mas Talles Magno, autor de cinco gols no Paulistão e um dos artilheiros da equipe, não quer saber de facilidades. O atacante ressaltou a necessidade de manter o foco e a intensidade, mesmo com o resultado conquistado no jogo de ida. "Em qualquer jogo temos concentração, mas falando de uma final, é uma coisa extraordinária. Não podemos desligar em nenhum minuto. Todos os jogadores do Corinthians estão preparados e dispostos para fazer de tudo por este título", afirmou Talles.

Ele também destacou o papel fundamental da torcida corintiana, que tem sido um diferencial ao longo da campanha no Estadual. "Com esse calor da torcida e com essa atmosfera diferente, estamos bem-preparados e ligados. Qualquer bobeira do adversário, estamos prontos. Os meias olhando os espaços em campo com muito mais visão. Eu acho que é muito importante ir com essa confiança, sabendo que em casa somos muito fortes", disse o atacante, que com Yuri Alberto divide a artilharia do time no torneio.

Talles também aproveitou para compartilhar a motivação pessoal e do elenco, focados não só no título, mas também no protagonismo nas finais. "Qualquer um dos jogadores do Corinthians quer ser o artilheiro do time no Paulistão, quer fazer gols em finais. Estou lutando por isso, ele (Yuri) também. Se Deus quiser, na final sai um dele e um meu. Que a gente possa sair com os mesmos gols e lutar por esse título", concluiu o atacante.

Ramón Díaz também segue sua rotina de preparações para intensificar o rendimento do time na decisão. O treinador planeja realizar algumas atividades para aprimorar a questão tática da equipe, visando o clássico.