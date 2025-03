Dono do Cruzeiro diz que Gabigol prometeu 20 gols no Brasileirão e Cássio admite estadual ruim

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, demonstrou total confiança em Gabriel Barbosa, o Gabigol, destacando o atacante como peça fundamental para a temporada. Durante a eleição para presidente da CBF, o dirigente afirmou que tem plena confiança no artilheiro, que prometeu marcar 20 gols no Campeonato Brasileiro.

"É um cara bacana, engajado, e tenho certeza de que vai começar o Campeonato Brasileiro agora com grande motivação", disse Lourenço, exaltando o compromisso de Gabigol com a equipe. O atacante, que já marcou cinco gols em sete partidas nesta temporada, é uma das apostas para ajudar o time celeste a conquistar boas posições no torneio.

Além disso, o goleiro Cássio também se pronunciou sobre a temporada até o momento, destacando sua evolução e o trabalho realizado com a comissão técnica. Após um desempenho considerado abaixo da média no Campeonato Mineiro, Cássio foi direto ao ponto.

"Sempre fui muito honesto, nunca me escondi de críticas. Mas sei quem sou, do meu potencial, e continuei trabalhando", disse. Com 10 gols sofridos em 11 jogos na temporada, o goleiro admite que precisa melhorar, mas acredita em sua capacidade de evoluir ao longo do ano.

Cássio enfatizou ainda que o trabalho com os preparadores de goleiros do Cruzeiro tem sido fundamental para seu desenvolvimento. "A gente fez como se fosse uma pré-temporada. Eles tiraram o máximo da gente. Eu, como atleta, tenho que entender como o professor (Leonardo) Jardim quer que eu trabalhe", explicou. Apesar de sua experiência, o goleiro destacou que está sempre aprendendo e buscando evolução, focando no controle do que pode ser trabalhado e aprimorado.

O Cruzeiro volta a campo no sábado, às 18h30, no Mineirão, para enfrentar o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro.