Brasil visita a Argentina mais leve e com seis mudanças para encaminhar vaga à Copa

A seleção brasileira visita a Argentina nesta terça-feira, no Monumental del Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília) pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Após a vitória suada contra a Colômbia, o time de Dorival Júnior chega mais leve para o último compromisso da Data Fifa, mas ainda cobrado a apresentar um bom desempenho dentro de campo após penar em nervosismo até os 54 minutos do segundo tempo na última partida, quando Vini Jr. marcou o gol da vitória.

O técnico brasileiro disse não haver alívio, após a vitória contra a Colômbia. De fato, não há. Serão seis mudanças no time titular, quatro obrigatórias depois de cortes de Alisson (protocolo de concussão), Gerson (lesão), Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães (suspensos).

No lugar dos quatro, entrarão o goleiro Bento, o zagueiro Murillo e os meias Joelinton e André. As outras duas alterações, por escolha de Dorival, são Wesley no lugar de Vanderson e Matheus Cunha na vaga de João Pedro.

O flamenguista atacou mais que o companheiro de lateral-direita quando entrou diante da Colômbia. O lado esquerdo da Argentina conta com Thiago Almada, que flutua, ocupando também o centro, o que, na interpretação de Dorival, pode provocar espaços para que Wesley jogue com mais facilidade.

Já no ataque, João Pedro não aproveitou a chance de titularidade. Ainda assim, a característica do time deve ser a mesma com Matheus Cunha. Ambos atacantes têm atuado de maneira mais recuada pelos seus clubes na Inglaterra. "O Matheus tem liberdade de movimentação, junto do Vini. Ora um primeiro atacante, ora um segundo. Depende muito de como a Argentina se postar em campo", projetou o técnico.

Endrick, convocado somente após o corte de Neymar, é o único centroavante de ofício no plantel atual. Dorival optou por não o colocar na primeira partida. O treinador prega paciência sobre o tema e justifica a escolha, mais uma vez, com a minutagem do garoto no Real Madrid.

"Ele tem chamado a atenção em todos os treinamentos, tudo agora é questão de tempo. Nós precisamos, primeiro, ter um pouco mais de posse de bola com a nossa equipe, temos que valorizar um pouco mais dessa posse, por isso a característica de um João Pedro, a característica de um Matheus Cunha", explicou.

Dorival ainda revelou uma conversa de duas horas e meia com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Ele afirmou que os dois falaram sobre Endrick e o momento do atacante, que tem seis gols na temporada, mesmo que tenha entrado após os 35 minutos do segundo tempo, na maioria de suas participações.

A adversária Argentina não tem seu principal jogador, já que Messi não foi convocado por causa de uma lesão muscular. Assim como a vitória brasileira na última rodada, os argentinos venceram o Uruguai com uma jogada individual, protagonizada por Almada, que marcou o único gol do triunfo por 1 a 0.

De modo geral, a equipe campeã da Copa do Mundo de 2022 é mantida, com mudanças pontuais, como o próprio Almada e Giuliano Simeone, nas pontas. Um empate contra o Brasil basta para que o time de Lionel Scaloni garanta a vaga no Mundial de 2026.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X BRASIL

ARGENTINA - Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Talgiafico; Rodrigo De Paul e Mac Allister; Giuliano Simeone, Enzo Fernández e Thiago Almada; Júlian Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

BRASIL - Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André e Joelinton; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr; Matheus Cunha. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Andre Rojas (COL).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Monumental del Núnez, em Buenos Aires.