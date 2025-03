Federação Paulista admite erro de arbitragem em pênalti polêmico de Palmeiras x São Paulo

O São Paulo recebeu nesta segunda-feira um ofício da Federação Paulista de Futebol (FPF) reconhecendo erro de arbitragem no lance que originou o pênalti polêmico no clássico com o Palmeiras, realizado em 10 de março, válido pelas semifinais do Campeonato Estadual. O time alviverde venceu por 1 a 0 e o resultado implicou na eliminação da equipe tricolor. A informação foi divulgada primeiramente pela TNT Sports e confirmada pelo Estadão.

A jogada aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. O São Paulo errou na saída de bola e o palmeirense Vitor Roque se chocou contra a perna do zagueiro Arboleda na disputa, caindo dentro da área. Flávio Rodrigues de Souza marcou a penalidade, gerando revolta dos jogadores são-paulinos. Rodrigo Guarizo, responsável pelo comando do VAR, ratificou a decisão.

"Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque)", explicou Guarizo durante a checagem. O áudio da conversa com o árbitro foi divulgado no dia seguinte à partida. Raphel Veiga foi para a marca da cal e anotou o único gol da partida.

No documento, assinado pelo presidente Reinaldo Carneiro Bastos, a FPF afirma que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza deveria ter sido chamado para revisar o lance no monitor, e que a marcação da penalidade foi equivocada.

Um dia depois da partida, Reinaldo Carneiro Bastos eximiu a arbitragem de qualquer tipo de culpa, dizendo ainda que "se o goleiro Rafael chuta para frente, não acontece nada". Posteriormente, o dirigente pediu desculpas e classificou o comentário como "infeliz".

O presidente da FPF ainda deu sua interpretação da situação, dizendo entender o São Paulo. "Um toque existe. A gente garantir que aquele toque foi suficiente para desequilibrar o atacante é uma interpretação. Dois (árbitros) Fifa, um no campo e um na cabine, entenderam que foi suficiente. Mas é algo que me entristece, porque eu entendo a mágoa do torcedor e da diretoria são-paulina. É um lance extremamente no limite. Para onde você decidisse, alguém ia ficar em desagrado", concluiu.

Classificado para a final, o Palmeiras foi derrotado no Allianz Parque pelo Corinthians, por 1 a 0, no primeiro jogo da final. Agora, precisa vencer o rival por dois gols de diferença para ficar com o título, ou devolver o resultado da partida de ida para levar a decisão para os pênaltis. Os times se enfrentam na quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.