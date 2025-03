Elias Manoel agradece oportunidade de reforçar o Botafogo e prevê ano vitorioso: 'Repetir 2024'

Reformulando um setor que foi muito bem nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024, o Botafogo apresentou nesta terça-feira o atacante Elias Manoel, de 23 anos, contratado do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O novo camisa 33 mostrou confiança em novo ano vitorioso.

"Acho que é uma grande oportunidade na minha carreira, vim aqui para poder ajudar o clube a ganhar grandes títulos, repetir o ano passado e quem sabe mais. Só quero agradecer a oportunidade que o Botafogo está me dando e espero dar o meu melhor aqui para fazer mais um ano vitorioso", afirmou o reforço logo após vestir a nova camisa.

A missão na nova casa será dura. Luiz Henrique e Almada, que foram para a Europa, são jogadores de seleção, enquanto Júnior Santos, agora no Atlético-MG, tinha enorme prestígio com os torcedores e foi o artilheiro da Libertadores. E Tiquinho Soares também se destacou no Rio como artilheiro e agora marca seus gols pelo Santos. Elias Manoel se mostra tranquilo e elogia o esquema do técnico Renato Paiva.

"O Renato é um treinador que gosta muito de velocidade e no nosso time temos o Arthur que é muito rápido, o Savarino, o Santi que chegou agora, são jogadores de velocidade", frisou, também à disposição para ser essa peças pela esquerda, auxiliando Igor Jesus na área.

"Ele quer sim que o centroavante fique mais dentro da área até por nossa estratégia de jogo. Mas isso não impede que o centroavante em algum momento saia da área e para mim isso vai ser bom, o estilo dele vai se encaixar muito bem pelos jogadores que temos. Vai dar muito bons frutos para nosso time", enfatizou.

O primeiro teste do atual campeão nacional no Brasileirão ocorre no domingo, em dura visita ao palmeiras no Allianz Parque. Será o confronto entre os dois últimos vencedores da competição por pontos corridos.