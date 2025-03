Vitor Hugo é apresentado no Atlético-MG e mostra motivação: 'Fazer benfeito o meu trabalho'

Indicação do técnico Cuca na busca por experiência ao elenco do Atlético-MG, o zagueiro Vitor Hugo, de 33 anos, foi apresentado nesta terça-feira na Arena MRV, em Belo Horizonte. Bom de papo, o defensor chegou elogiando o novo manto e prometendo enorme empenho na busca por temporada vitoriosa.

O ex-goleiro Victor, agora dirigente do clube, deu as boas-vindas ao jogador, elogiando sua carreira vitoriosa por outros clubes, até mesmo sob o comando de Cuca, e desejou que Vitor Hugo consiga "replicar suas conquistas" no projeto ambicioso do Atlético-MG para 2025.

"Obrigado pelas palavras, meu xará. Para mim é um honra muito grande ser apresentado neste grande clube no dia do seu aniversário (do clube). Aniversário de 117 anos de muitas histórias e muitos títulos e é uma honra grande ser apresentado no dia de hoje. E um privilégio ser apresentado pelo Victor, um ídolo, uma referência dessa grande massa atleticana", afirmou, em sua primeira declaração. "Espero chegar e fazer benfeito o meu trabalho aqui."

Logo depois, recebeu das mãos do dirigente a camisa 14. O defensor ainda brincou sob o caimento da camisa no corpo: "Olha como caiu bem, fiquei muito bonito! Brincadeiras à parte, estou muito feliz de vestir esse manto, espero que Deus me abençoe para eu representar, com muita raça e entrega dentro de campo, as cores dessa camisa, que tem muito peso no futebol nacional e mundial", disse.

Emprestado pelo Bahia, o zagueiro assinou um contrato até o fim da temporada, já vinha treinando com os companheiros e espera ganhar ritmo de jogo rápido para brigar por uma vaga de titular na defesa atleticana, uma das melhores do País neste começo de ano.

"Participei de parte de jogo-treino (no fim de semana) que serve para me dar ritmo de jogo aos poucos. Agora é mostrar no dia a dia, os meninos também estão bem, e o importante é que o professor sinta que todos estarão à disposição quando ele precisar", afirmou, reconhecendo que ainda não está 100% fisicamente, mas confiante no grupo.

"Bons times ganham jogos, mas os melhores elencos ganham campeonato. O Galo tem um objetivo grande, e tenho de estar preparado para isso. Sei do tamanho e do peso dessa camisa. Nos últimos anos, entre os melhores times e elencos do Brasil e espero ajudar o máximo possível."